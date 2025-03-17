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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025
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21:53 17.03.2025 (обновлено: 22:20 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/podpole-2005598515.html
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:53:00+03:00
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сумская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.По его данным, в районе фиксировались "прилеты" по пунктам временной дислокации."Сообщают о прилетах на севере Сумского района (район в Сумской области - ред.) В 21.00 прилетело в направлении (объекта - ред.), где собирали разбитые (в Курской области - ред.) подразделения...", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html
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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина
Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Лебедев: удар нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, в районе фиксировались "прилеты" по пунктам временной дислокации.
"Сообщают о прилетах на севере Сумского района (район в Сумской области - ред.) В 21.00 прилетело в направлении (объекта - ред.), где собирали разбитые (в Курской области - ред.) подразделения...", - заявил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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