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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:53:00+03:00
2025-03-17T21:53:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.По его данным, в районе фиксировались "прилеты" по пунктам временной дислокации."Сообщают о прилетах на севере Сумского района (район в Сумской области - ред.) В 21.00 прилетело в направлении (объекта - ред.), где собирали разбитые (в Курской области - ред.) подразделения...", - заявил Лебедев.
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Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Лебедев: удар нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области