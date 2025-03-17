https://ria.ru/20250317/podpole-2005598515.html

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T21:53:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.По его данным, в районе фиксировались "прилеты" по пунктам временной дислокации."Сообщают о прилетах на севере Сумского района (район в Сумской области - ред.) В 21.00 прилетело в направлении (объекта - ред.), где собирали разбитые (в Курской области - ред.) подразделения...", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html

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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина