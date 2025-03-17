https://ria.ru/20250317/podpole-2005424387.html
Подполье сообщило об ударах по месту сборки БПЛА в Киевской области
Подполье сообщило об ударах по месту сборки БПЛА в Киевской области - РИА Новости, 17.03.2025
Подполье сообщило об ударах по месту сборки БПЛА в Киевской области
Российские войска нанесли два удара в районе аэродрома в Киевской области, где собирают дроны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:26:00+03:00
2025-03-17T09:26:00+03:00
2025-03-17T10:32:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли два удара в районе аэродрома в Киевской области, где собирают дроны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Белая Церковь получила удар в 02:05 мск в направлении аэродрома. На самом аэродроме была замечена военная техника. Аэродром оснащен военными складами советских времен. Также на аэродроме идет сборка БПЛА. Второй удар был в 02:15 мск, немного западнее аэродрома, в направлении складов, расположенных в районе Толстый Лес. Взрыв был мощным, взрывная волна ощущалась в микрорайоне Зеленый Гай, возле аэродрома", — сказал собеседник агентства.Кроме того, под огнем оказалось место дислокации ВСУ в Вышгороде Киевской области. Еще один взрыв зафиксировали возле Киевской ГЭС, вблизи станции расположен яхт-клуб с большим ангаром, рядом с ним — склады.Лебедев также рассказал об атаке в Бучанском районе, после взрыва туда направились машины скорой помощи.Минувшей ночью в Киевской области объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250316/udar-2005384578.html
https://ria.ru/20250315/zelenskiy-2005154904.html
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сергей лебедев, вооруженные силы украины, киевская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Киевская область, В мире, Украина
Подполье сообщило об ударах по месту сборки БПЛА в Киевской области
Лебедев: два удара нанесли по месту сборки БПЛА в Киевской области
ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли два удара в районе аэродрома в Киевской области, где собирают дроны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Белая Церковь получила удар в 02:05 мск в направлении аэродрома. На самом аэродроме была замечена военная техника. Аэродром оснащен военными складами советских времен. Также на аэродроме идет сборка БПЛА. Второй удар был в 02:15 мск, немного западнее аэродрома, в направлении складов, расположенных в районе Толстый Лес. Взрыв был мощным, взрывная волна ощущалась в микрорайоне Зеленый Гай, возле аэродрома", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, под огнем оказалось место дислокации ВСУ в Вышгороде Киевской области
. Еще один взрыв зафиксировали возле Киевской ГЭС, вблизи станции расположен яхт-клуб с большим ангаром, рядом с ним — склады.
Лебедев
также рассказал об атаке в Бучанском районе, после взрыва туда направились машины скорой помощи.
Минувшей ночью в Киевской области объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.