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Песков: "российская угроза" для Европы носит эфемерный характер
Песков: "российская угроза" для Европы носит эфемерный характер - РИА Новости, 17.03.2025
Песков: "российская угроза" для Европы носит эфемерный характер
"Российская угроза" для Европы носит абсолютно эфемерный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:06:00+03:00
2025-03-17T19:06:00+03:00
2025-03-17T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Российская угроза" для Европы носит абсолютно эфемерный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская угроза носит эфемерный характер абсолютно", - сказал Песков в интервью телеканалу RT.
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европа, в мире, дмитрий песков, россия
Европа, В мире, Дмитрий Песков, Россия
Песков: "российская угроза" для Европы носит эфемерный характер
Песков: "российская угроза" для Европы носит абсолютно эфемерный характер