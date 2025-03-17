https://ria.ru/20250317/peskov-2005568717.html

Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом

Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом - РИА Новости, 17.03.2025

Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом

Новый планируемый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - это очень важный шаг, который задает тон всему движению по... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:52:00+03:00

2025-03-17T18:52:00+03:00

2025-03-17T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новый планируемый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - это очень важный шаг, который задает тон всему движению по реанимации двусторонних отношений, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях. "Это очень важный шаг, который задает потом тон всему остальному движению", - прокомментировал Песков новый телефонный разговор Путина и Трампа, который запланирован во вторник 18 марта.

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владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, сша, россия, в мире