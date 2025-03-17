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Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом
Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом - РИА Новости, 17.03.2025
Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом
Новый планируемый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - это очень важный шаг, который задает тон всему движению по... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:52:00+03:00
2025-03-17T18:52:00+03:00
2025-03-17T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новый планируемый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - это очень важный шаг, который задает тон всему движению по реанимации двусторонних отношений, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях. "Это очень важный шаг, который задает потом тон всему остальному движению", - прокомментировал Песков новый телефонный разговор Путина и Трампа, который запланирован во вторник 18 марта.
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, Россия, В мире
Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом
Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом, задающим тон