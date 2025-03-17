Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/peskov-2005568717.html
Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом
Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом - РИА Новости, 17.03.2025
Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом
Новый планируемый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - это очень важный шаг, который задает тон всему движению по... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:52:00+03:00
2025-03-17T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новый планируемый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - это очень важный шаг, который задает тон всему движению по реанимации двусторонних отношений, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях. "Это очень важный шаг, который задает потом тон всему остальному движению", - прокомментировал Песков новый телефонный разговор Путина и Трампа, который запланирован во вторник 18 марта.
https://ria.ru/20250317/peskov-2005560019.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, сша, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, Россия, В мире
Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом

Песков назвал новый разговор Путина и Трампа очень важным шагом, задающим тон

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новый планируемый разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - это очень важный шаг, который задает тон всему движению по реанимации двусторонних отношений, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях.
"Это очень важный шаг, который задает потом тон всему остальному движению", - прокомментировал Песков новый телефонный разговор Путина и Трампа, который запланирован во вторник 18 марта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Песков высказался о возможности личной встречи Путина и Трампа
Вчера, 18:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковСШАРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала