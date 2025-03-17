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Песков прокомментировал слова Макрона про отправку военных на Украину
Песков прокомментировал слова Макрона про отправку военных на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
Песков прокомментировал слова Макрона про отправку военных на Украину
Размещение миротворцев и другого контингента на какой-либо территории возможно только по согласию сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:38:00+03:00
2025-03-17T18:38:00+03:00
2025-03-17T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Размещение миротворцев и другого контингента на какой-либо территории возможно только по согласию сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС не нужно согласие РФ, чтобы отправить военных на Украину."Это совершенно не правда. Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон", - сказал Песков журналистам.Макрон в интервью газете Parisien ранее заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. По словам Макрона, европейские страны хотят отправить "несколько тысяч человек от страны, в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку".
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Евросоюз, Украина, Россия, В мире, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Франция
Песков прокомментировал слова Макрона про отправку военных на Украину
Песков: отправка военных на Украину возможна только по согласованию сторон