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Песков прокомментировал слова Макрона про отправку военных на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
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18:38 17.03.2025 (обновлено: 18:51 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/peskov-2005564977.html
Песков прокомментировал слова Макрона про отправку военных на Украину
Песков прокомментировал слова Макрона про отправку военных на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
Песков прокомментировал слова Макрона про отправку военных на Украину
Размещение миротворцев и другого контингента на какой-либо территории возможно только по согласию сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:38:00+03:00
2025-03-17T18:51:00+03:00
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эммануэль макрон
дмитрий песков
франция
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Размещение миротворцев и другого контингента на какой-либо территории возможно только по согласию сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС не нужно согласие РФ, чтобы отправить военных на Украину."Это совершенно не правда. Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон", - сказал Песков журналистам.Макрон в интервью газете Parisien ранее заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. По словам Макрона, европейские страны хотят отправить "несколько тысяч человек от страны, в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку".
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евросоюз, украина, россия, в мире, эммануэль макрон, дмитрий песков, франция
Евросоюз, Украина, Россия, В мире, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Франция
Песков прокомментировал слова Макрона про отправку военных на Украину

Песков: отправка военных на Украину возможна только по согласованию сторон

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Размещение миротворцев и другого контингента на какой-либо территории возможно только по согласию сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС не нужно согласие РФ, чтобы отправить военных на Украину.
"Это совершенно не правда. Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон", - сказал Песков журналистам.
Макрон в интервью газете Parisien ранее заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. По словам Макрона, европейские страны хотят отправить "несколько тысяч человек от страны, в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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ЕвросоюзУкраинаРоссияВ миреЭммануэль МакронДмитрий ПесковФранция
 
 
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