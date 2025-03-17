https://ria.ru/20250317/peskov-2005563228.html

Песков рассказал о последствиях размещения контингента НАТО на Украине

Песков рассказал о последствиях размещения контингента НАТО на Украине - РИА Новости, 17.03.2025

Песков рассказал о последствиях размещения контингента НАТО на Украине

Европейцы, обсуждая размещение контингента НАТО на Украине, собираются усугубить первопричины конфликта, тогда как урегулирование ситуации возможно только с... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:33:00+03:00

2025-03-17T18:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Европейцы, обсуждая размещение контингента НАТО на Украине, собираются усугубить первопричины конфликта, тогда как урегулирование ситуации возможно только с решением первопричинных проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250317/peskov-2005564977.html

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