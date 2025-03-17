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Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
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18:24 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/peskov-2005560883.html
Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Кремль проинформирует об итогах нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:24:00+03:00
2025-03-17T18:24:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кремль проинформирует об итогах нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы дадим сообщение пресс-службы, как мы обычно делаем. Если будет особая необходимость, то мы тогда сделаем какой-нибудь брифинг", - сказал Песков во время общения с журналистами.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: Кремль расскажет об итогах нового телефонного разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кремль проинформирует об итогах нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы дадим сообщение пресс-службы, как мы обычно делаем. Если будет особая необходимость, то мы тогда сделаем какой-нибудь брифинг", - сказал Песков во время общения с журналистами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Песков высказался о возможности личной встречи Путина и Трампа
Вчера, 18:21
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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