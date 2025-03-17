https://ria.ru/20250317/peskov-2005560883.html

Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025

Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Кремль проинформирует об итогах нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:24:00+03:00

2025-03-17T18:24:00+03:00

2025-03-17T18:24:00+03:00

россия

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дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кремль проинформирует об итогах нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы дадим сообщение пресс-службы, как мы обычно делаем. Если будет особая необходимость, то мы тогда сделаем какой-нибудь брифинг", - сказал Песков во время общения с журналистами.

https://ria.ru/20250317/peskov-2005560019.html

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире