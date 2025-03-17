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Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Кремль проинформирует об итогах нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:24:00+03:00
2025-03-17T18:24:00+03:00
2025-03-17T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кремль проинформирует об итогах нового телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы дадим сообщение пресс-службы, как мы обычно делаем. Если будет особая необходимость, то мы тогда сделаем какой-нибудь брифинг", - сказал Песков во время общения с журналистами.
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Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков: Кремль расскажет об итогах нового телефонного разговора Путина и Трампа