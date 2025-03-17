https://ria.ru/20250317/peskov-2005560019.html

Песков высказался о возможности личной встречи Путина и Трампа

Песков высказался о возможности личной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025

Песков высказался о возможности личной встречи Путина и Трампа

Пока никаких наметок по личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, поэтому о сроках такого контакта говорить невозможно, заявил РИА Новости, 17.03.2025

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пока никаких наметок по личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, поэтому о сроках такого контакта говорить невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок", - сказал Песков "Первому каналу".

https://ria.ru/20250317/razgovor-2005544578.html

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владимир путин, дональд трамп, в мире, дмитрий песков, россия, сша, политика