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Песков высказался о возможности личной встречи Путина и Трампа
Песков высказался о возможности личной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Песков высказался о возможности личной встречи Путина и Трампа
Пока никаких наметок по личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, поэтому о сроках такого контакта говорить невозможно, заявил РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:21:00+03:00
2025-03-17T18:21:00+03:00
2025-03-17T18:25:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пока никаких наметок по личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, поэтому о сроках такого контакта говорить невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок", - сказал Песков "Первому каналу".
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Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Дмитрий Песков, Россия, США, Политика
Песков высказался о возможности личной встречи Путина и Трампа
Песков: никаких наметок по личной встрече Путина и Трампа