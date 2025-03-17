https://ria.ru/20250317/peskov-2005558227.html

Песков отреагировал на выход США из группы "расследования" действий России

Песков отреагировал на выход США из группы "расследования" действий России - РИА Новости, 17.03.2025

Песков отреагировал на выход США из группы "расследования" действий России

Решение США о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, означает, что Штаты считают эту... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:12:00+03:00

2025-03-17T18:12:00+03:00

2025-03-17T18:35:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Решение США о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, означает, что Штаты считают эту функцию ненужной, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."США постепенно отказываются, сокращают ненужные функции. Значит они считают, что это ненужная функция", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250317/peskov-2005556464.html

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сша, россия, украина, в мире, дмитрий песков