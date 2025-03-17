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Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025
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18:08 17.03.2025 (обновлено: 18:38 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/peskov-2005556464.html
Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков
Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025
Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков
Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях, сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:08:00+03:00
2025-03-17T18:38:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях", - сказал Песков.
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сша, россия, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков

Песков: Россия и США идут по пути реанимации отношений

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Водовзводную башню Московского Кремля
Вид на Водовзводную башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Водовзводную башню Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях", - сказал Песков.
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