https://ria.ru/20250317/peskov-2005556464.html
Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков
Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025
Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков
Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях, сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:08:00+03:00
2025-03-17T18:08:00+03:00
2025-03-17T18:38:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250317/razgovor-2005500077.html
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США, Россия, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков
Песков: Россия и США идут по пути реанимации отношений