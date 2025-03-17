https://ria.ru/20250317/peskov-2005556464.html

Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков

Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025

Россия и США идут по пути реанимации отношений, заявил Песков

Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях, сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:08:00+03:00

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2025-03-17T18:38:00+03:00

сша

россия

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250317/razgovor-2005500077.html

сша

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2025

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сша, россия, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире