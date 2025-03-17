https://ria.ru/20250317/peskov-2005485409.html

Пескову нечего добавить к словам Лукашенко о звонке Путину с Украины

Пескову нечего добавить к словам Лукашенко о звонке Путину с Украины - РИА Новости, 17.03.2025

Пескову нечего добавить к словам Лукашенко о звонке Путину с Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сообщить по теме якобы непубличных звонков российскому лидеру Владимиру Путину по вопросу... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:38:00+03:00

2025-03-17T13:38:00+03:00

2025-03-17T13:38:00+03:00

украина

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сообщить по теме якобы непубличных звонков российскому лидеру Владимиру Путину по вопросу украинского урегулирования, о которых говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее Лукашенко сообщил, что Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация. Лукашенко высказал мнение, что в настоящее время на Украине нет договороспособных политиков. "Мне нечего сообщить вам по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, имели ли место эти звонки, кто звонил и что могло в ходе них обсуждаться.

https://ria.ru/20250317/peskov-2005480632.html

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украина, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков