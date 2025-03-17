https://ria.ru/20250317/peskov-2005481112.html

Встреча Путина с участниками операции в Судже не планируется, заявил Песков

Встреча Путина с участниками операции в Судже не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025

Встреча Путина с участниками операции в Судже не планируется, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президента России Владимира Путина с участниками операции про проникновению в Суджу пока РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:25:00+03:00

2025-03-17T13:25:00+03:00

2025-03-17T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

суджа

курская область

владимир путин

дмитрий песков

валерий герасимов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президента России Владимира Путина с участниками операции про проникновению в Суджу пока не планируется."Пока по личной встрече каких-либо движений не было. Но вы знаете, что президент сам говорил о том, что с теми ребятами, которые принимали участие в операции, у него были контакты", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.Как рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма", благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые части противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250317/putin-2005480789.html

https://ria.ru/20250317/svo-2005465330.html

россия

суджа

курская область

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безопасность, россия, суджа, курская область, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии