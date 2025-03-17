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Встреча Путина с участниками операции в Судже не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 17.03.2025 (обновлено: 13:26 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/peskov-2005481112.html
Встреча Путина с участниками операции в Судже не планируется, заявил Песков
Встреча Путина с участниками операции в Судже не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2025
Встреча Путина с участниками операции в Судже не планируется, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президента России Владимира Путина с участниками операции про проникновению в Суджу пока РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:25:00+03:00
2025-03-17T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
суджа
курская область
владимир путин
дмитрий песков
валерий герасимов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президента России Владимира Путина с участниками операции про проникновению в Суджу пока не планируется."Пока по личной встрече каких-либо движений не было. Но вы знаете, что президент сам говорил о том, что с теми ребятами, которые принимали участие в операции, у него были контакты", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.Как рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма", благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые части противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250317/putin-2005480789.html
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безопасность, россия, суджа, курская область, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Суджа, Курская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Встреча Путина с участниками операции в Судже не планируется, заявил Песков

Песков: встреча Путина с участниками операции в Судже пока не планируется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов у одного из пунктов управления курской группировкой войск
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов у одного из пунктов управления курской группировкой войск - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов у одного из пунктов управления курской группировкой войск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президента России Владимира Путина с участниками операции про проникновению в Суджу пока не планируется.
"Пока по личной встрече каких-либо движений не было. Но вы знаете, что президент сам говорил о том, что с теми ребятами, которые принимали участие в операции, у него были контакты", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Кремле назвали поддержку Путина россиянами уникальной
13:23
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Как рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма", благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые части противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в ДНР
12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСуджаКурская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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