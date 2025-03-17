https://ria.ru/20250317/peskov-2005480632.html
Песков не стал раскрывать повестку готовящегося разговора Путина и Трампа
Песков не стал раскрывать повестку готовящегося разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Песков не стал раскрывать повестку готовящегося разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать возможную повестку готовящегося разговора президента России Владимира Путина и президента США... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:23:00+03:00
2025-03-17T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать возможную повестку готовящегося разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Песков рассказал журналистам, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится во вторник. "Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о темах, которые могут затронуть президенты в беседе друг с другом. Ранее агентство Рейтер сообщало, что лидер США во вторник планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора Трамп намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005412740.html
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Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков не стал раскрывать повестку готовящегося разговора Путина и Трампа
Песков не раскрыл возможную повестку готовящегося разговора Путина и Трампа