https://ria.ru/20250317/peskov--2005565192.html

Песков прокомментировал обсуждение отправки войск НАТО на Украину

Песков прокомментировал обсуждение отправки войск НАТО на Украину - РИА Новости, 17.03.2025

Песков прокомментировал обсуждение отправки войск НАТО на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасной тенденцией ведущиеся обсуждения о возможной отправке натовского контингента на Украину. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:39:00+03:00

2025-03-17T18:39:00+03:00

2025-03-17T18:42:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасной тенденцией ведущиеся обсуждения о возможной отправке натовского контингента на Украину."Это абсолютно опасная тенденция", - сказал Песков журналистам, комментируя обсуждения в европейских странах, в частности во Франции, возможной отправки контингента на Украину.

https://ria.ru/20250317/chislo-2005543882.html

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