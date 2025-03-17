https://ria.ru/20250317/peskov--2005565192.html
Песков прокомментировал обсуждение отправки войск НАТО на Украину
Песков прокомментировал обсуждение отправки войск НАТО на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
Песков прокомментировал обсуждение отправки войск НАТО на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасной тенденцией ведущиеся обсуждения о возможной отправке натовского контингента на Украину. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:39:00+03:00
2025-03-17T18:39:00+03:00
2025-03-17T18:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасной тенденцией ведущиеся обсуждения о возможной отправке натовского контингента на Украину."Это абсолютно опасная тенденция", - сказал Песков журналистам, комментируя обсуждения в европейских странах, в частности во Франции, возможной отправки контингента на Украину.
https://ria.ru/20250317/chislo-2005543882.html
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Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина, В мире, Россия, Франция, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал обсуждение отправки войск НАТО на Украину
Песков назвал обсуждение отправки войск НАТО на Украину опасной тенденцией