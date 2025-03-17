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В Белом доме раскрыли детали переговоров с Украиной по условиям мира - РИА Новости, 17.03.2025
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20:45 17.03.2025 (обновлено: 22:26 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/peregovory-2005593315.html
В Белом доме раскрыли детали переговоров с Украиной по условиям мира
В Белом доме раскрыли детали переговоров с Украиной по условиям мира - РИА Новости, 17.03.2025
В Белом доме раскрыли детали переговоров с Украиной по условиям мира
США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с РФ, включая будущее разграничение территорий, заявил в понедельник Белый дом. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с РФ, включая будущее разграничение территорий, заявил в понедельник Белый дом."Президент (США - ред.) и вся его команда по национальной безопасности напрямую взаимодействуют с (Владимиром - ред.) Зеленским и украинской командой, и это было частью обсуждения между командой президента и украинцами относительно того, где будут проходить эти границы", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режимуПрезидент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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украина, киев, сша, в мире, владимир путин, владимир зеленский, россия
Украина, Киев, США, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия
В Белом доме раскрыли детали переговоров с Украиной по условиям мира

Левитт: США обсуждают с Украиной условия мира, включая разграничение территорий

© AP Photo / Jose Luis MaganaБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Белый дом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с РФ, включая будущее разграничение территорий, заявил в понедельник Белый дом.
"Президент (США - ред.) и вся его команда по национальной безопасности напрямую взаимодействуют с (Владимиром - ред.) Зеленским и украинской командой, и это было частью обсуждения между командой президента и украинцами относительно того, где будут проходить эти границы", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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