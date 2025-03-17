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Путин оценил готовность делегаций России и Таджикистана к переговорам
Путин оценил готовность делегаций России и Таджикистана к переговорам - РИА Новости, 17.03.2025
Путин оценил готовность делегаций России и Таджикистана к переговорам
Делегации России и Таджикистана хорошо подготовлены к переговорам в Москве, ряд вопросов повестки нужно будет обсудить дополнительно на уровне министерств и... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:56:00+03:00
2025-03-17T15:56:00+03:00
2025-03-17T15:56:00+03:00
политика
россия
таджикистан
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эмомали рахмон
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Делегации России и Таджикистана хорошо подготовлены к переговорам в Москве, ряд вопросов повестки нужно будет обсудить дополнительно на уровне министерств и ведомств, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Президент Таджикистана находится в России с официальным визитом, переговоры на высшем уровне проходят в Кремле в понедельник. "Мы очень рады вас видеть. У нас много вопросов и они все подготовлены. Конечно, как всегда, есть вопросы, которые нужно будет, видимо, на уровне министерств, ведомств пообсуждать дополнительно. Наши команды хорошо подготовлены с обеих сторон. Мы рады вас видеть и добро пожаловать", - обратился Путин к Рахмону в начале встречи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, таджикистан, москва, владимир путин, эмомали рахмон
Политика, Россия, Таджикистан, Москва, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин оценил готовность делегаций России и Таджикистана к переговорам
Путин назвал делегации РФ и Таджикистана хорошо подготовленными к переговорам