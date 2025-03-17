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Путин оценил готовность делегаций России и Таджикистана к переговорам - РИА Новости, 17.03.2025
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15:56 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/peregovory-2005520102.html
Путин оценил готовность делегаций России и Таджикистана к переговорам
Путин оценил готовность делегаций России и Таджикистана к переговорам - РИА Новости, 17.03.2025
Путин оценил готовность делегаций России и Таджикистана к переговорам
Делегации России и Таджикистана хорошо подготовлены к переговорам в Москве, ряд вопросов повестки нужно будет обсудить дополнительно на уровне министерств и... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:56:00+03:00
2025-03-17T15:56:00+03:00
политика
россия
таджикистан
москва
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Делегации России и Таджикистана хорошо подготовлены к переговорам в Москве, ряд вопросов повестки нужно будет обсудить дополнительно на уровне министерств и ведомств, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Президент Таджикистана находится в России с официальным визитом, переговоры на высшем уровне проходят в Кремле в понедельник. "Мы очень рады вас видеть. У нас много вопросов и они все подготовлены. Конечно, как всегда, есть вопросы, которые нужно будет, видимо, на уровне министерств, ведомств пообсуждать дополнительно. Наши команды хорошо подготовлены с обеих сторон. Мы рады вас видеть и добро пожаловать", - обратился Путин к Рахмону в начале встречи.
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политика, россия, таджикистан, москва, владимир путин, эмомали рахмон
Политика, Россия, Таджикистан, Москва, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин оценил готовность делегаций России и Таджикистана к переговорам

Путин назвал делегации РФ и Таджикистана хорошо подготовленными к переговорам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Делегации России и Таджикистана хорошо подготовлены к переговорам в Москве, ряд вопросов повестки нужно будет обсудить дополнительно на уровне министерств и ведомств, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
Президент Таджикистана находится в России с официальным визитом, переговоры на высшем уровне проходят в Кремле в понедельник.
"Мы очень рады вас видеть. У нас много вопросов и они все подготовлены. Конечно, как всегда, есть вопросы, которые нужно будет, видимо, на уровне министерств, ведомств пообсуждать дополнительно. Наши команды хорошо подготовлены с обеих сторон. Мы рады вас видеть и добро пожаловать", - обратился Путин к Рахмону в начале встречи.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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