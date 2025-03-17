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Пентагон удалил страницу, посвященную афроамериканскому ветерану - РИА Новости, 17.03.2025
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12:33 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/pentagon-2005467308.html
Пентагон удалил страницу, посвященную афроамериканскому ветерану
Пентагон удалил страницу, посвященную афроамериканскому ветерану - РИА Новости, 17.03.2025
Пентагон удалил страницу, посвященную афроамериканскому ветерану
Министерство обороны США удалило со своего сайта страницу, посвященную афроамериканскому генерал-майору Чарльзу Кальвину Роджерсу, ветерану Вьетнамской войны,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:33:00+03:00
2025-03-17T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство обороны США удалило со своего сайта страницу, посвященную афроамериканскому генерал-майору Чарльзу Кальвину Роджерсу, ветерану Вьетнамской войны, на фоне свертывания программ, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сообщает газета Guardian. Ранее издание Breitbart сообщало, что Пентагон распорядился, чтобы чиновники ведомства убрали все официальные онлайн-материалы, в которых упоминаются инициативы в области DEI. Отмечалось, что к материалам в сфере DEI относится информация о "критической расовой теории, гендерной идеологии и особом отношении к лицам по признаку пола, расы или этнической принадлежности". "Страница, посвященная генерал-майору армии США Чарльзу К. Роджерсу, ведет на ошибку "404 - страница не найдена". Кроме того, в URL-адресе слово "medal" (медаль) было заменено на "deimedal", - отмечает издание. Как пишет газета, Роджерс, который командовал обороной базы во Вьетнаме и был трижды ранен, в 1970 году получил медаль Почета из рук президента Ричарда Никсона. Он остается самым высокопоставленным афроамериканцем, удостоенным этой награды. Пентагон пока не прокомментировал удаление страницы, отмечает издание. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной.
https://ria.ru/20250307/pentagon-2003620906.html
https://ria.ru/20250131/ssha-1995928937.html
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в мире, сша, вьетнам, ричард никсон, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Вьетнам, Ричард Никсон, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагон удалил страницу, посвященную афроамериканскому ветерану

Guardian: Пентагон удалил страницу об афроамериканском генерал-майоре Роджерсе

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство обороны США удалило со своего сайта страницу, посвященную афроамериканскому генерал-майору Чарльзу Кальвину Роджерсу, ветерану Вьетнамской войны, на фоне свертывания программ, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сообщает газета Guardian.
Ранее издание Breitbart сообщало, что Пентагон распорядился, чтобы чиновники ведомства убрали все официальные онлайн-материалы, в которых упоминаются инициативы в области DEI. Отмечалось, что к материалам в сфере DEI относится информация о "критической расовой теории, гендерной идеологии и особом отношении к лицам по признаку пола, расы или этнической принадлежности".
Министерство обороны США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Пентагон решил радикально избавиться от "геев"
7 марта, 13:56
"Страница, посвященная генерал-майору армии США Чарльзу К. Роджерсу, ведет на ошибку "404 - страница не найдена". Кроме того, в URL-адресе слово "medal" (медаль) было заменено на "deimedal", - отмечает издание.
Как пишет газета, Роджерс, который командовал обороной базы во Вьетнаме и был трижды ранен, в 1970 году получил медаль Почета из рук президента Ричарда Никсона. Он остается самым высокопоставленным афроамериканцем, удостоенным этой награды.
Пентагон пока не прокомментировал удаление страницы, отмечает издание.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной.
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"Сносит фундамент". Первые решения Трампа могут уничтожить США
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