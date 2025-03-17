https://ria.ru/20250317/pensiya-2005391967.html

В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев

В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев - РИА Новости, 17.03.2025

В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесет в Госдуму законопроект, позволяющий получать доплату к пенсии за каждого иждивенца,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T00:10:00+03:00

2025-03-17T00:10:00+03:00

2025-03-17T03:02:00+03:00

общество

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесет в Госдуму законопроект, позволяющий получать доплату к пенсии за каждого иждивенца, даже если их больше трех, документ есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время доплата за иждивенцев положена, если пенсионер получает страховую пенсию. Надбавка выплачивается, когда на полном обеспечении гражданина находятся нетрудоспособные из числа ближайших родственников - дети и внуки до совершеннолетия или окончания очной учебы в вузе, родители или супруги пенсионного возраста, инвалиды. Повышенная фиксированная выплата производится на каждого иждивенца, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. "Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, госдума рф