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В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев - РИА Новости, 17.03.2025
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00:10 17.03.2025 (обновлено: 03:02 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/pensiya-2005391967.html
В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев
В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев - РИА Новости, 17.03.2025
В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесет в Госдуму законопроект, позволяющий получать доплату к пенсии за каждого иждивенца,... РИА Новости, 17.03.2025
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2025-03-17T03:02:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесет в Госдуму законопроект, позволяющий получать доплату к пенсии за каждого иждивенца, даже если их больше трех, документ есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время доплата за иждивенцев положена, если пенсионер получает страховую пенсию. Надбавка выплачивается, когда на полном обеспечении гражданина находятся нетрудоспособные из числа ближайших родственников - дети и внуки до совершеннолетия или окончания очной учебы в вузе, родители или супруги пенсионного возраста, инвалиды. Повышенная фиксированная выплата производится на каждого иждивенца, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. "Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев

Депутат Нилов внесет в ГД законопроект о доплате к пенсии за каждого иждивенца

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесет в Госдуму законопроект, позволяющий получать доплату к пенсии за каждого иждивенца, даже если их больше трех, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время доплата за иждивенцев положена, если пенсионер получает страховую пенсию. Надбавка выплачивается, когда на полном обеспечении гражданина находятся нетрудоспособные из числа ближайших родственников - дети и внуки до совершеннолетия или окончания очной учебы в вузе, родители или супруги пенсионного возраста, инвалиды. Повышенная фиксированная выплата производится на каждого иждивенца, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
"Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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