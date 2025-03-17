Патриарх возглавит отпевание и погребение своего духовника
Патриарх Кирилл возглавит 18 марта отпевание и погребение своего духовника Илия
Схиархимандрит Илий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит 18 марта отпевание и погребение своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина), сообщил монастырь Оптина пустынь.
О смерти схиархимандрита Илия на 94-м году жизни стало известно 16 марта. Духовник патриарха Кирилла и одного из самых известных монастырей России умер в 23.40 мск 15 марта. В Оптиной пустыни, как позднее сообщал РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), ждали, что патриарх Кирилл посетит отпевание своего духовника. Прощание со старцем Илием, как сообщали в монастыре, начнется в Оптиной пустыни в полдень 17 марта и будет продолжаться до отпевания, не прекращаясь на ночь, похороны состоятся 18 марта.
"12.00 - отпевание и погребение схиархимандрита Илия возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении монастыря на странице во "ВКонтакте".
Уточняется, что 17 марта с 20.00 по 22.00 мск монастырь будет закрыт для посетителей и богомольцев, с 22.00 монастырь и Казанский храм будут открыты всю ночь до утреннего богослужения.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
© РИА Новости / Сергей Мокроусов | Перейти в медиабанкСхиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий