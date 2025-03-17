https://ria.ru/20250317/otvet-2005594077.html

Белый дом ответил на требование политика из Франции вернуть статую Свободы

Белый дом ответил на требование политика из Франции вернуть статую Свободы - РИА Новости, 17.03.2025

Белый дом ответил на требование политика из Франции вернуть статую Свободы

Представитель Белого дома в понедельник в ответ на требование французского политика вернуть статую Свободы напомнил о Второй мировой войне и роли США в... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:48:00+03:00

2025-03-17T20:48:00+03:00

2025-03-17T20:49:00+03:00

в мире

сша

франция

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома в понедельник в ответ на требование французского политика вернуть статую Свободы напомнил о Второй мировой войне и роли США в антигитлеровской коалиции, заявив, что лишь благодаря США жители Франции не говорят по-немецки. "Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня - напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос о том, отправит ли президент США Дональд Трамп статую обратно во Францию. Ранее с идеей возвращения статуи Свободы обратно во Францию выступил член Европейского парламента о Франции Рафаэль Глюксманн. Он утверждает, что США отошли от идеи демократии и предпочли занять сторону "тиранов".

https://ria.ru/20250224/makron-2001349779.html

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, франция, дональд трамп