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Белый дом ответил на требование политика из Франции вернуть статую Свободы - РИА Новости, 17.03.2025
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20:48 17.03.2025 (обновлено: 20:49 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/otvet-2005594077.html
Белый дом ответил на требование политика из Франции вернуть статую Свободы
Белый дом ответил на требование политика из Франции вернуть статую Свободы - РИА Новости, 17.03.2025
Белый дом ответил на требование политика из Франции вернуть статую Свободы
Представитель Белого дома в понедельник в ответ на требование французского политика вернуть статую Свободы напомнил о Второй мировой войне и роли США в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома в понедельник в ответ на требование французского политика вернуть статую Свободы напомнил о Второй мировой войне и роли США в антигитлеровской коалиции, заявив, что лишь благодаря США жители Франции не говорят по-немецки. "Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня - напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос о том, отправит ли президент США Дональд Трамп статую обратно во Францию. Ранее с идеей возвращения статуи Свободы обратно во Францию выступил член Европейского парламента о Франции Рафаэль Глюксманн. Он утверждает, что США отошли от идеи демократии и предпочли занять сторону "тиранов".
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в мире, сша, франция, дональд трамп
В мире, США, Франция, Дональд Трамп
Белый дом ответил на требование политика из Франции вернуть статую Свободы

Левитт: только благодаря США французы не говорят по-немецки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома в понедельник в ответ на требование французского политика вернуть статую Свободы напомнил о Второй мировой войне и роли США в антигитлеровской коалиции, заявив, что лишь благодаря США жители Франции не говорят по-немецки.
"Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня - напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос о том, отправит ли президент США Дональд Трамп статую обратно во Францию.
Ранее с идеей возвращения статуи Свободы обратно во Францию выступил член Европейского парламента о Франции Рафаэль Глюксманн. Он утверждает, что США отошли от идеи демократии и предпочли занять сторону "тиранов".
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