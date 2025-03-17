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Эксперт назвал затягивание Кишиневом аккредитации посла России ошибкой - РИА Новости, 17.03.2025
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16:09 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/oshibka-2005523591.html
Эксперт назвал затягивание Кишиневом аккредитации посла России ошибкой
Эксперт назвал затягивание Кишиневом аккредитации посла России ошибкой - РИА Новости, 17.03.2025
Эксперт назвал затягивание Кишиневом аккредитации посла России ошибкой
Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:09:00+03:00
2025-03-17T16:09:00+03:00
кишинев
россия
молдавия
майя санду
олег озеров
владимир путин
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников считает большой ошибкой властей Молдавии затягивание с аккредитацией посла РФ Олега Озерова. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что намерена в будущем принять верительные данные Озерова, но пока она не может сказать, когда это произойдет. "С сентября прошлого года российский посол Олег Озеров ожидает возможности вручения верительных грамот главе молдавского государства. В то время как посол Украины Паун Роговей, назначенный на этот пост в начале февраля текущего года, был принят президентом Молдавии Майей Санду уже 13 марта. С точки зрения дипломатии, официальный Кишинев сейчас совершил грубую ошибку", - сказал Шорников РИА Новости. Он отметил, что вручение верительных грамот - во многом формальная, но обязательная процедура, которая в мировой дипломатической практике является способом подтверждения взаимного признания правительств двух государств. "В данном случае очевидно, что у Майи Санду с режимом Зеленского полное взаимопонимание. А вот принимать Россию такой, какая она есть, в Кишиневе явно не хотят. Демонстративное непризнание российского руководства, пользующегося подтвержденной всенародной поддержкой, со стороны Майи Санду, с трудом сохранившей свой пост путем явных фальсификаций на выборах и легитимность которой не только ставят под сомнение политические оппоненты, но и открыто не признают официальные лица Гагаузии, выглядит не очень мудрым шагом", - отметил эксперт. Он напомнил, Владимир Путин – это мировой лидер, с которым ведут прямой диалог руководители сильнейших стран мира – США и Китая. "Если такой лидер готов через своего полномочного представителя иметь дело с действующим молдавским президентом, это, по меньшей мере, могло бы подкрепить неустойчивую легитимность Санду. Но она сама отказывается от диалога, причем делает это накануне принципиальных для Молдовы парламентских выборов", - сказал собеседник агентства. По его мнению, в Москве сделали выводы. И если до принятия верительных грамот от украинского посла задержку еще можно было объяснить загруженностью графика главы молдавского государства, то теперь никаких формальных отговорок у Кишинева не осталось. "В дипломатии принцип взаимности действует безотказно. И если непризнание со стороны официального Кишинева в России заметят разве что специалисты-регионоведы, то непризнание Москвой действующего в Молдове политического режима может привести к большим изменениям", - подчеркнул Шорников.
https://ria.ru/20250305/moldaviya-2003247668.html
https://ria.ru/20250306/moldavija-2003436509.html
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кишинев, россия, молдавия, майя санду, олег озеров, владимир путин, в мире
Кишинев, Россия, Молдавия, Майя Санду, Олег Озеров, Владимир Путин, В мире
Эксперт назвал затягивание Кишиневом аккредитации посла России ошибкой

Шорников назвал ошибкой затягивание с аккредитацией посла РФ в Молдавии Озерова

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПосол РФ в Молдавии Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников считает большой ошибкой властей Молдавии затягивание с аккредитацией посла РФ Олега Озерова.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что намерена в будущем принять верительные данные Озерова, но пока она не может сказать, когда это произойдет.
МИД России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
МИД вручил ноту послу Молдавии
5 марта, 17:01
"С сентября прошлого года российский посол Олег Озеров ожидает возможности вручения верительных грамот главе молдавского государства. В то время как посол Украины Паун Роговей, назначенный на этот пост в начале февраля текущего года, был принят президентом Молдавии Майей Санду уже 13 марта. С точки зрения дипломатии, официальный Кишинев сейчас совершил грубую ошибку", - сказал Шорников РИА Новости.
Он отметил, что вручение верительных грамот - во многом формальная, но обязательная процедура, которая в мировой дипломатической практике является способом подтверждения взаимного признания правительств двух государств. "В данном случае очевидно, что у Майи Санду с режимом Зеленского полное взаимопонимание. А вот принимать Россию такой, какая она есть, в Кишиневе явно не хотят. Демонстративное непризнание российского руководства, пользующегося подтвержденной всенародной поддержкой, со стороны Майи Санду, с трудом сохранившей свой пост путем явных фальсификаций на выборах и легитимность которой не только ставят под сомнение политические оппоненты, но и открыто не признают официальные лица Гагаузии, выглядит не очень мудрым шагом", - отметил эксперт.
Он напомнил, Владимир Путин – это мировой лидер, с которым ведут прямой диалог руководители сильнейших стран мира – США и Китая. "Если такой лидер готов через своего полномочного представителя иметь дело с действующим молдавским президентом, это, по меньшей мере, могло бы подкрепить неустойчивую легитимность Санду. Но она сама отказывается от диалога, причем делает это накануне принципиальных для Молдовы парламентских выборов", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, в Москве сделали выводы. И если до принятия верительных грамот от украинского посла задержку еще можно было объяснить загруженностью графика главы молдавского государства, то теперь никаких формальных отговорок у Кишинева не осталось. "В дипломатии принцип взаимности действует безотказно. И если непризнание со стороны официального Кишинева в России заметят разве что специалисты-регионоведы, то непризнание Москвой действующего в Молдове политического режима может привести к большим изменениям", - подчеркнул Шорников.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Молдавии объяснили отказ принять верительные грамоты от российского посла
6 марта, 16:39
 
КишиневРоссияМолдавияМайя СандуОлег ОзеровВладимир ПутинВ мире
 
 
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