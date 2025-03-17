https://ria.ru/20250317/oshibka-2005523591.html

Эксперт назвал затягивание Кишиневом аккредитации посла России ошибкой

Эксперт назвал затягивание Кишиневом аккредитации посла России ошибкой - РИА Новости, 17.03.2025

Эксперт назвал затягивание Кишиневом аккредитации посла России ошибкой

Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:09:00+03:00

2025-03-17T16:09:00+03:00

2025-03-17T16:09:00+03:00

кишинев

россия

молдавия

майя санду

олег озеров

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983299213_0:7:2875:1624_1920x0_80_0_0_f82028a421033e3ad09f898e5c81356c.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников считает большой ошибкой властей Молдавии затягивание с аккредитацией посла РФ Олега Озерова. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что намерена в будущем принять верительные данные Озерова, но пока она не может сказать, когда это произойдет. "С сентября прошлого года российский посол Олег Озеров ожидает возможности вручения верительных грамот главе молдавского государства. В то время как посол Украины Паун Роговей, назначенный на этот пост в начале февраля текущего года, был принят президентом Молдавии Майей Санду уже 13 марта. С точки зрения дипломатии, официальный Кишинев сейчас совершил грубую ошибку", - сказал Шорников РИА Новости. Он отметил, что вручение верительных грамот - во многом формальная, но обязательная процедура, которая в мировой дипломатической практике является способом подтверждения взаимного признания правительств двух государств. "В данном случае очевидно, что у Майи Санду с режимом Зеленского полное взаимопонимание. А вот принимать Россию такой, какая она есть, в Кишиневе явно не хотят. Демонстративное непризнание российского руководства, пользующегося подтвержденной всенародной поддержкой, со стороны Майи Санду, с трудом сохранившей свой пост путем явных фальсификаций на выборах и легитимность которой не только ставят под сомнение политические оппоненты, но и открыто не признают официальные лица Гагаузии, выглядит не очень мудрым шагом", - отметил эксперт. Он напомнил, Владимир Путин – это мировой лидер, с которым ведут прямой диалог руководители сильнейших стран мира – США и Китая. "Если такой лидер готов через своего полномочного представителя иметь дело с действующим молдавским президентом, это, по меньшей мере, могло бы подкрепить неустойчивую легитимность Санду. Но она сама отказывается от диалога, причем делает это накануне принципиальных для Молдовы парламентских выборов", - сказал собеседник агентства. По его мнению, в Москве сделали выводы. И если до принятия верительных грамот от украинского посла задержку еще можно было объяснить загруженностью графика главы молдавского государства, то теперь никаких формальных отговорок у Кишинева не осталось. "В дипломатии принцип взаимности действует безотказно. И если непризнание со стороны официального Кишинева в России заметят разве что специалисты-регионоведы, то непризнание Москвой действующего в Молдове политического режима может привести к большим изменениям", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20250305/moldaviya-2003247668.html

https://ria.ru/20250306/moldavija-2003436509.html

кишинев

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, россия, молдавия, майя санду, олег озеров, владимир путин, в мире