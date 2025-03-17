https://ria.ru/20250317/oruzhie-2005411945.html

В ЦАМТО дали прогноз военного экспорта после окончания СВО

В ЦАМТО дали прогноз военного экспорта после окончания СВО - РИА Новости, 17.03.2025

В ЦАМТО дали прогноз военного экспорта после окончания СВО

Военный (оружейный) экспорт России в перспективе следующих четырех лет после окончания СВО может достичь 17-19 миллиардов долларов в год, возможно, и больше,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T07:11:00+03:00

2025-03-17T07:11:00+03:00

2025-03-17T07:14:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Военный (оружейный) экспорт России в перспективе следующих четырех лет после окончания СВО может достичь 17-19 миллиардов долларов в год, возможно, и больше, такой прогноз делает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). В 2024 году экспорт оружия России составил 13,75 миллиарда долларов. "В настоящее время Россия нарабатывает значительный экспортный потенциал на перспективу. Объем производства продукции военного назначения предприятиями ОПК РФ вырос в разы, и после завершения специальной военной операции этот потенциал обеспечит значительный рост российского экспорта вооружения и военной техники на мировом оружейном рынке. По оценке ЦАМТО, в перспективе следующих четырех лет после окончания СВО военный экспорт России может достичь 17-19 миллиардов долларов в год, а возможно, и больше", - говорится в прогнозе ЦАМТО, который имеется в распоряжении РИА Новости. Такой прогноз прежде всего связан с тем, что прошедшая через зону СВО вся номенклатура российских вооружений - и это понимают потенциальные иностранные покупатели, - адаптирована под реалии современной высокотехнологичной войны, прошла ряд модификаций, доработок и улучшений с учетом опыта реальных боевых действий против противника – вооруженных сил Украины, использующих современные образцы западных вооружений и военной техники (ВиВТ). В обозримой перспективе основными покупателями российского оружия будут прежде всего страны Глобального Юга, проводящие самостоятельную внешнюю и оборонную политику и при этом стремящиеся не попасть в одностороннюю военно-техническую зависимость от США и других стран Запада. Именно эти государства, исповедуя самостоятельную оборонную политику, станут ориентироваться на закупки вооружений, прежде всего в России, отмечают эксперты ЦАМТО.

https://ria.ru/20250317/oruzhie-2005411600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, вооруженные силы украины, цамто, экономика