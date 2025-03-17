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В ЦАМТО дали прогноз военного экспорта после окончания СВО - РИА Новости, 17.03.2025
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07:11 17.03.2025 (обновлено: 07:14 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/oruzhie-2005411945.html
В ЦАМТО дали прогноз военного экспорта после окончания СВО
В ЦАМТО дали прогноз военного экспорта после окончания СВО - РИА Новости, 17.03.2025
В ЦАМТО дали прогноз военного экспорта после окончания СВО
Военный (оружейный) экспорт России в перспективе следующих четырех лет после окончания СВО может достичь 17-19 миллиардов долларов в год, возможно, и больше,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:11:00+03:00
2025-03-17T07:14:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Военный (оружейный) экспорт России в перспективе следующих четырех лет после окончания СВО может достичь 17-19 миллиардов долларов в год, возможно, и больше, такой прогноз делает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). В 2024 году экспорт оружия России составил 13,75 миллиарда долларов. "В настоящее время Россия нарабатывает значительный экспортный потенциал на перспективу. Объем производства продукции военного назначения предприятиями ОПК РФ вырос в разы, и после завершения специальной военной операции этот потенциал обеспечит значительный рост российского экспорта вооружения и военной техники на мировом оружейном рынке. По оценке ЦАМТО, в перспективе следующих четырех лет после окончания СВО военный экспорт России может достичь 17-19 миллиардов долларов в год, а возможно, и больше", - говорится в прогнозе ЦАМТО, который имеется в распоряжении РИА Новости. Такой прогноз прежде всего связан с тем, что прошедшая через зону СВО вся номенклатура российских вооружений - и это понимают потенциальные иностранные покупатели, - адаптирована под реалии современной высокотехнологичной войны, прошла ряд модификаций, доработок и улучшений с учетом опыта реальных боевых действий против противника – вооруженных сил Украины, использующих современные образцы западных вооружений и военной техники (ВиВТ). В обозримой перспективе основными покупателями российского оружия будут прежде всего страны Глобального Юга, проводящие самостоятельную внешнюю и оборонную политику и при этом стремящиеся не попасть в одностороннюю военно-техническую зависимость от США и других стран Запада. Именно эти государства, исповедуя самостоятельную оборонную политику, станут ориентироваться на закупки вооружений, прежде всего в России, отмечают эксперты ЦАМТО.
https://ria.ru/20250317/oruzhie-2005411600.html
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сша, россия, вооруженные силы украины, цамто, экономика
США, Россия, Вооруженные силы Украины, ЦАМТО, Экономика
В ЦАМТО дали прогноз военного экспорта после окончания СВО

ЦАМТО: военный экспорт России может достичь 17-19 миллиардов долларов в год

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоенная техника во время военного парада
Военная техника во время военного парада - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военная техника во время военного парада. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Военный (оружейный) экспорт России в перспективе следующих четырех лет после окончания СВО может достичь 17-19 миллиардов долларов в год, возможно, и больше, такой прогноз делает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
В 2024 году экспорт оружия России составил 13,75 миллиарда долларов.
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"В настоящее время Россия нарабатывает значительный экспортный потенциал на перспективу. Объем производства продукции военного назначения предприятиями ОПК РФ вырос в разы, и после завершения специальной военной операции этот потенциал обеспечит значительный рост российского экспорта вооружения и военной техники на мировом оружейном рынке. По оценке ЦАМТО, в перспективе следующих четырех лет после окончания СВО военный экспорт России может достичь 17-19 миллиардов долларов в год, а возможно, и больше", - говорится в прогнозе ЦАМТО, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Такой прогноз прежде всего связан с тем, что прошедшая через зону СВО вся номенклатура российских вооружений - и это понимают потенциальные иностранные покупатели, - адаптирована под реалии современной высокотехнологичной войны, прошла ряд модификаций, доработок и улучшений с учетом опыта реальных боевых действий против противника – вооруженных сил Украины, использующих современные образцы западных вооружений и военной техники (ВиВТ).
В обозримой перспективе основными покупателями российского оружия будут прежде всего страны Глобального Юга, проводящие самостоятельную внешнюю и оборонную политику и при этом стремящиеся не попасть в одностороннюю военно-техническую зависимость от США и других стран Запада. Именно эти государства, исповедуя самостоятельную оборонную политику, станут ориентироваться на закупки вооружений, прежде всего в России, отмечают эксперты ЦАМТО.
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