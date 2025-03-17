https://ria.ru/20250317/oruzhie-2005411600.html

Россия заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия

Россия заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия - РИА Новости, 17.03.2025

Россия заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия

Россия по итогам 2024 года заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия, продав за рубеж вооружений и военной техники (ВиВТ) на сумму 13,75... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T07:08:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия, продав за рубеж вооружений и военной техники (ВиВТ) на сумму 13,75 миллиарда долларов, говорится в рейтинге Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), который есть в распоряжении РИА Новости. Центр представил рейтинг 20 крупнейших стран-экспортеров вооружений по итогам 2024 года. При подготовке рейтинга ЦАМТО учитывает только идентифицированные контракты на поставку странами-экспортерами вооружений и военной техники. В расчетах по РФ, ввиду закрытия соответствующей статистики после начала СВО, приведена экспертная оценка аналитиков ЦАМТО. "Места в рейтинге распределились следующим образом: 1. США - 42,329 миллиарда долларов (37,92% мирового экспорта), 2. Россия – 13,75 миллиарда долларов (12,32%), 3. Франция – 7,698 миллиарда долларов (6,9%), 4. Южная Корея – 5,691 миллиарда долларов (5,10%), 5. Италия – 5,69 миллиарда долларов (5,10%), 6. Германия – 5,424 миллиарда долларов (4,86%), 7. Швеция – 4,254 миллиарда долларов (3,81%), 8. Израиль – 4,163 миллиарда долларов (3,73%), 9. Норвегия – 3,293 миллиарда долларов (2,95%), 10. Китай – 3,216 миллиарда долларов (2,88%)", - указно в рейтинге. Далее идут Испания (3,152 миллиарда долларов), Великобритания (2,552 миллиарда долларов), Турция (2,536 миллиарда долларов), Нидерланды (2,183 миллиарда долларов), Австралия (1,107 миллиарда долларов), Швейцария (757 миллионов долларов), Польша (620 миллионов долларов), Канада (454 миллионов долларов), Индия (430 миллионов долларов), замыкает двадцатку Бразилия с 410 миллионами долларов. В представленном рейтинге учтены только коммерческие контракты на поставку вооружения и военной техники зарубежным заказчикам, в него не включена безвозмездная военная помощь, которая оказывалась и продолжает оказываться Украине странами западной коалиции.

https://ria.ru/20250228/rossija-2002125484.html

https://ria.ru/20241117/oruzhie-1984208737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, франция, цамто