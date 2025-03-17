Россия заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия
ЦАМТО: Россия заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнайперская винтовка Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum на стенде завода имени Дегтярева ("ЗиД") на выставке
Снайперская винтовка Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum на стенде завода имени Дегтярева ("ЗиД") на выставке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия, продав за рубеж вооружений и военной техники (ВиВТ) на сумму 13,75 миллиарда долларов, говорится в рейтинге Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), который есть в распоряжении РИА Новости.
Центр представил рейтинг 20 крупнейших стран-экспортеров вооружений по итогам 2024 года. При подготовке рейтинга ЦАМТО учитывает только идентифицированные контракты на поставку странами-экспортерами вооружений и военной техники. В расчетах по РФ, ввиду закрытия соответствующей статистики после начала СВО, приведена экспертная оценка аналитиков ЦАМТО.
Алипов раскрыл причины выбора Индией покупки оружия из России
28 февраля, 09:58
"Места в рейтинге распределились следующим образом: 1. США - 42,329 миллиарда долларов (37,92% мирового экспорта), 2. Россия – 13,75 миллиарда долларов (12,32%), 3. Франция – 7,698 миллиарда долларов (6,9%), 4. Южная Корея – 5,691 миллиарда долларов (5,10%), 5. Италия – 5,69 миллиарда долларов (5,10%), 6. Германия – 5,424 миллиарда долларов (4,86%), 7. Швеция – 4,254 миллиарда долларов (3,81%), 8. Израиль – 4,163 миллиарда долларов (3,73%), 9. Норвегия – 3,293 миллиарда долларов (2,95%), 10. Китай – 3,216 миллиарда долларов (2,88%)", - указно в рейтинге.
Далее идут Испания (3,152 миллиарда долларов), Великобритания (2,552 миллиарда долларов), Турция (2,536 миллиарда долларов), Нидерланды (2,183 миллиарда долларов), Австралия (1,107 миллиарда долларов), Швейцария (757 миллионов долларов), Польша (620 миллионов долларов), Канада (454 миллионов долларов), Индия (430 миллионов долларов), замыкает двадцатку Бразилия с 410 миллионами долларов.
В представленном рейтинге учтены только коммерческие контракты на поставку вооружения и военной техники зарубежным заказчикам, в него не включена безвозмездная военная помощь, которая оказывалась и продолжает оказываться Украине странами западной коалиции.
Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России
17 ноября 2024, 04:20