https://ria.ru/20250317/opros-2005496073.html

Жители США поддержали действия Трампа по Украине, показал опрос

Жители США поддержали действия Трампа по Украине, показал опрос - РИА Новости, 17.03.2025

Жители США поддержали действия Трампа по Украине, показал опрос

Более 40% американских избирателей считают, что подход Штатов к украинскому конфликту становится лучше при президенте США Дональде Трампе, свидетельствуют... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:16:00+03:00

2025-03-17T14:16:00+03:00

2025-03-17T14:17:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149630/13/1496301319_0:0:4301:2419_1920x0_80_0_0_a192518c55df9002edaa6c5606981bce.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 40% американских избирателей считают, что подход Штатов к украинскому конфликту становится лучше при президенте США Дональде Трампе, свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом NBC. Согласно результатам опроса, 41% опрошенных избирателей в США полагают, что Трамп привносит правильные изменения в подход Штатов к конфликту на Украине, тогда как противоположную точку зрения высказали 34% респондентов. Еще 22% считают, что при Трампе позиция США в отношении украинского конфликта не изменилась. Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи зарегистрированных избирателей в США. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта. Трамп ранее подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Кроме того, Трамп заявлял, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Глава Белого дома также подчеркивал, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005414483.html

https://ria.ru/20250316/konflikt-2005342505.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады