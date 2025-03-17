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Жители США поддержали действия Трампа по Украине, показал опрос - РИА Новости, 17.03.2025
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14:16 17.03.2025 (обновлено: 14:17 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/opros-2005496073.html
Жители США поддержали действия Трампа по Украине, показал опрос
Жители США поддержали действия Трампа по Украине, показал опрос - РИА Новости, 17.03.2025
Жители США поддержали действия Трампа по Украине, показал опрос
Более 40% американских избирателей считают, что подход Штатов к украинскому конфликту становится лучше при президенте США Дональде Трампе, свидетельствуют... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:16:00+03:00
2025-03-17T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 40% американских избирателей считают, что подход Штатов к украинскому конфликту становится лучше при президенте США Дональде Трампе, свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом NBC. Согласно результатам опроса, 41% опрошенных избирателей в США полагают, что Трамп привносит правильные изменения в подход Штатов к конфликту на Украине, тогда как противоположную точку зрения высказали 34% респондентов. Еще 22% считают, что при Трампе позиция США в отношении украинского конфликта не изменилась. Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи зарегистрированных избирателей в США. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта. Трамп ранее подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Кроме того, Трамп заявлял, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Глава Белого дома также подчеркивал, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005414483.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, NBC, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Жители США поддержали действия Трампа по Украине, показал опрос

NBC: более 40% американцев поддержали подход Трампа по Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 40% американских избирателей считают, что подход Штатов к украинскому конфликту становится лучше при президенте США Дональде Трампе, свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом NBC.
Согласно результатам опроса, 41% опрошенных избирателей в США полагают, что Трамп привносит правильные изменения в подход Штатов к конфликту на Украине, тогда как противоположную точку зрения высказали 34% респондентов. Еще 22% считают, что при Трампе позиция США в отношении украинского конфликта не изменилась.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Трамп рассказал о возможности положить конец конфликту на Украине
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Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи зарегистрированных избирателей в США. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
Трамп ранее подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Кроме того, Трамп заявлял, что прилагает "неустанные" усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Глава Белого дома также подчеркивал, что конфликт необходимо завершить как можно скорее, и для этого требуется взаимодействие всех сторон.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф
Вчера, 16:15
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинNBCВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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