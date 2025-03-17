https://ria.ru/20250317/opasnost-2005597481.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил Telegram-канал регионального оперштаба. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T21:37:00+03:00

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2025-03-17T21:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил Telegram-канал регионального оперштаба."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html

курская область

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2025

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происшествия, курская область