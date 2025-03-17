https://ria.ru/20250317/opasnost-2005400986.html
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.03.2025
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T02:23:00+03:00
2025-03-17T02:23:00+03:00
2025-03-17T02:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Угроза удара беспилотников была объявлена в 20.02 мск воскресенья, она продлилась шесть часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Миляев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки беспилотников