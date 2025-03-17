https://ria.ru/20250317/opasnost-2005400986.html

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.03.2025

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T02:23:00+03:00

2025-03-17T02:23:00+03:00

2025-03-17T02:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

безопасность

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Угроза удара беспилотников была объявлена в 20.02 мск воскресенья, она продлилась шесть часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Миляев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, безопасность