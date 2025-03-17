https://ria.ru/20250317/oon-2005409406.html

В Харьковской области заявили, что ООН игнорирует преступления Киева

В Харьковской области заявили, что ООН игнорирует преступления Киева - РИА Новости, 17.03.2025

В Харьковской области заявили, что ООН игнорирует преступления Киева

ООН, ОБСЕ, МККК и другие международные правозащитные организации игнорируют преступления киевского режима, заявила РИА Новости уполномоченный представитель по... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:29:00+03:00

2025-03-17T06:29:00+03:00

2025-03-17T06:31:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. ООН, ОБСЕ, МККК и другие международные правозащитные организации игнорируют преступления киевского режима, заявила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. "Действующие украинские власти полностью уверены в своей безнаказанности за совершаемые ими преступления против мирного гражданского населения. Общепризнанные принципы гуманного отношения к мирным жителям во время ведения военных действий, закрепленные в нормах международного гуманитарного права, а также Женевских конвенциях, цинично игнорируются. Жизни людей для киевского режима абсолютно не важны. Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и многие другие правозащитные международные организации продолжают не замечать многочисленные военные преступления украинского режима против мирных жителей на территории Харьковской области", - сказала Колесник-Лавинская. Она также напомнила, что одним из самых громких случаев злодеяний ВСУ стал обстрел колонны гражданских машин с мирными жителями, при котором погибли 30 гражданских лиц. "В конце сентября 2022 года в Харьковской области украинская армия обстреляла колонну гражданских машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из оккупированного украинскими вооруженными формированиями Купянска на территорию ЛНР. В результате обстрела погибли 30 мирных граждан. Все оставшиеся в живых получили ранения разной степени тяжести", - добавила уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области. В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.

https://ria.ru/20250303/ganchev-2002836149.html

https://ria.ru/20241003/oon-1976106338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, виталий ганчев, харьковская область, виктория колесник-лавинская