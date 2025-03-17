https://ria.ru/20250317/ombudsmen-2005444832.html

Харьковский омбудсмен пообещала найти виновных в гибели мирных жителей

Харьковский омбудсмен пообещала найти виновных в гибели мирных жителей - РИА Новости, 17.03.2025

Харьковский омбудсмен пообещала найти виновных в гибели мирных жителей

Всех виновных в гибели мирных граждан в Казачьей Лопани установят и предадут суду, заявила РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:58:00+03:00

2025-03-17T10:58:00+03:00

2025-03-17T10:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Всех виновных в гибели мирных граждан в Казачьей Лопани установят и предадут суду, заявила РИА Новости омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. "Одной из первых массовых трагедий стала гибель мирных граждан в населенном пункте Казачья Лопань, когда 17 марта 2022 года люди пришли за получением гуманитарной помощи от Российской Федерации. Во время обстрела погибло 7 мирных граждан, еще 6 получили ранения, в том числе и ребенок", – заявила она. По ее словам, в результате этого обстрела девочке-подростку оторвало ногу, а ее бабушка скончалась на глазах у ребенка от полученных ранений. В тот день украинские националисты выпустили по мирным людям 40 снарядов 152-го калибра из населенного пункта Золочев, который находился под полным контролем ВСУ. Вину за это преступление мирные жители возлагают на украинского главу Дергачевской громады Вячеслава Задоренко, который неоднократно в своих выступлениях грозился расправой над мирными жителями за то, что они приняли новую (российскую – ред.) власть. "Удар по Казачьей Лопани не останется безнаказанным. Все участники, заказчики, организаторы и исполнители будут установлены, найдены и преданы справедливому суду" – добавила омбудсмен. Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского, мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, виктория колесник-лавинская, владимир путин, вооруженные силы украины