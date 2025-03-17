В Приморье возбудили дело после обнаружения 25 шкур оленей
В Приморье возбудили дело о незаконной охоте после обнаружения 25 шкур оленей
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramОстанки диких животных на участке дороги "Рудная пристань - Терней" в Приморском крае
Останки диких животных на участке дороги "Рудная пристань - Терней" в Приморском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Уголовное дело о незаконной охоте возбуждено после обнаружения 25 шкур оленей в Тернейском районе Приморья, сообщает прокуратура региона.
В соцсетях широко разошлось видео, снятое в Тернейском районе Приморья. На нем видно, что на поляне брошено множество шкур животных, видны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет. В Минприроды региона РИА Новости рассказали, что охотовед с полицией и прокуратурой выехали на место.
"В ходе мониторинга СМИ установлено, что на участке дороги "Рудная пристань - Терней", недалеко от моста через реку Джигитовка обнаружены останки диких животных. На место выехал прокурор района Сергей Пчелинцев совместно с представителем госохотнадзора края. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте обнаружены 25 шкур пятнистых оленей.
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