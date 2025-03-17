https://ria.ru/20250317/oleni-2005420155.html

В Приморье возбудили дело после обнаружения 25 шкур оленей

В Приморье возбудили дело после обнаружения 25 шкур оленей - РИА Новости, 17.03.2025

В Приморье возбудили дело после обнаружения 25 шкур оленей

Уголовное дело о незаконной охоте возбуждено после обнаружения 25 шкур оленей в Тернейском районе Приморья, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:43:00+03:00

2025-03-17T08:43:00+03:00

2025-03-17T09:07:00+03:00

происшествия

тернейский район

россия

сергей пчелинцев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Уголовное дело о незаконной охоте возбуждено после обнаружения 25 шкур оленей в Тернейском районе Приморья, сообщает прокуратура региона. В соцсетях широко разошлось видео, снятое в Тернейском районе Приморья. На нем видно, что на поляне брошено множество шкур животных, видны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет. В Минприроды региона РИА Новости рассказали, что охотовед с полицией и прокуратурой выехали на место. "В ходе мониторинга СМИ установлено, что на участке дороги "Рудная пристань - Терней", недалеко от моста через реку Джигитовка обнаружены останки диких животных. На место выехал прокурор района Сергей Пчелинцев совместно с представителем госохотнадзора края. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте обнаружены 25 шкур пятнистых оленей.

https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html

тернейский район

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, тернейский район, россия, сергей пчелинцев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)