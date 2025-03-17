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При украинском обстреле Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/obstrel-2005566996.html
При украинском обстреле Херсонской области пострадали два человека
При украинском обстреле Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 17.03.2025
При украинском обстреле Херсонской области пострадали два человека
Два человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате атак и артобстрелов ВСУ в Херсонской области за последние сутки, они госпитализированы, сообщил РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:46:00+03:00
2025-03-17T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир сальдо
каховка
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате атак и артобстрелов ВСУ в Херсонской области за последние сутки, они госпитализированы, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо. За последние сутки украинские войска обстреляли населенные пункты области Алешки, Горностаевку, Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Любимовку, Малую Лепетиху, Раздольное, Рыбальче и Солонцы, сообщил губернатор. "Ранения получили два человека: мужчина 55 лет в Алешках и 7-летний ребёнок в селе Рыбальче. Оба пострадавших доставлены в местные больницы", - написал Сальдо в Telegram-канале. В Новой Каховке и Каховке повреждены два жилых дома. В Раздольном повреждено здание территориального отдела муниципальной администрации. Атаки по домам мирных жителей, в результате которых пострадали и дети, Сальдо назвал циничными и бессмысленно жестокими.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250317/marochko-2005565499.html
каховка
новая каховка
херсонская область
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происшествия, владимир сальдо, каховка, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Сальдо, Каховка, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Херсонской области пострадали два человека

Сальдо: два человека ранены в результате атак ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате атак и артобстрелов ВСУ в Херсонской области за последние сутки, они госпитализированы, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.
За последние сутки украинские войска обстреляли населенные пункты области Алешки, Горностаевку, Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Любимовку, Малую Лепетиху, Раздольное, Рыбальче и Солонцы, сообщил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18
"Ранения получили два человека: мужчина 55 лет в Алешках и 7-летний ребёнок в селе Рыбальче. Оба пострадавших доставлены в местные больницы", - написал Сальдо в Telegram-канале.
В Новой Каховке и Каховке повреждены два жилых дома. В Раздольном повреждено здание территориального отдела муниципальной администрации. Атаки по домам мирных жителей, в результате которых пострадали и дети, Сальдо назвал циничными и бессмысленно жестокими.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир СальдоКаховкаНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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