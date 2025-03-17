https://ria.ru/20250317/obstrel-2005566996.html

При украинском обстреле Херсонской области пострадали два человека

При украинском обстреле Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 17.03.2025

При украинском обстреле Херсонской области пострадали два человека

Два человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате атак и артобстрелов ВСУ в Херсонской области за последние сутки, они госпитализированы, сообщил РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:46:00+03:00

2025-03-17T18:46:00+03:00

2025-03-17T18:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир сальдо

каховка

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате атак и артобстрелов ВСУ в Херсонской области за последние сутки, они госпитализированы, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо. За последние сутки украинские войска обстреляли населенные пункты области Алешки, Горностаевку, Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Любимовку, Малую Лепетиху, Раздольное, Рыбальче и Солонцы, сообщил губернатор. "Ранения получили два человека: мужчина 55 лет в Алешках и 7-летний ребёнок в селе Рыбальче. Оба пострадавших доставлены в местные больницы", - написал Сальдо в Telegram-канале. В Новой Каховке и Каховке повреждены два жилых дома. В Раздольном повреждено здание территориального отдела муниципальной администрации. Атаки по домам мирных жителей, в результате которых пострадали и дети, Сальдо назвал циничными и бессмысленно жестокими.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250317/marochko-2005565499.html

каховка

новая каховка

херсонская область

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