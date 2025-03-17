https://ria.ru/20250317/oblast-2005516010.html

В Ростовской области ищут причастных к убийству двух женщин

В Ростовской области ищут причастных к убийству двух женщин - РИА Новости, 17.03.2025

В Ростовской области ищут причастных к убийству двух женщин

Правоохранители разыскивают причастных к убийству двух женщин, тела которых с признаками насильственной смерти обнаружены в Тацинском районе Ростовской области, РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:38:00+03:00

2025-03-17T15:38:00+03:00

2025-03-17T15:38:00+03:00

происшествия

россия

тацинский район

ростовская область

ирина волк

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Правоохранители разыскивают причастных к убийству двух женщин, тела которых с признаками насильственной смерти обнаружены в Тацинском районе Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "В Тацинском районе Ростовской области обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. В настоящее время мои коллеги разыскивают лиц, причастных к противоправному деянию", - говорится в сообщении. Ранее в ряде местных СМИ сообщалось, что вечером 16 марта в станице Тацинской Тацинского района Ростовской области в доме на улице Кравцова нашли тела двух женщин с множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, неизвестный убил 64-летнюю хозяйку дома и ее 65-летнюю сиделку. В СУСК РФ по региону подтвердили, что 16 марта поступило сообщение об обнаружении в домовладении в станице Тацинской тел 64-летней женщины и 65-летней женщины, которая ухаживала за хозяйкой дома, с признаками насильственной смерти. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - уточнили в ведомстве. Следователь уже осмотрел место происшествия, назначено проведение медицинских, молекулярно-генетических и "иных судебных экспертиз", устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастных к его совершению, уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002506944.html

https://ria.ru/20250315/moskva-2005222437.html

россия

тацинский район

ростовская область

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происшествия, россия, тацинский район, ростовская область, ирина волк