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ОАЭ привержены продвижению толерантности на мировой арене, заявил посол - РИА Новости, 17.03.2025
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21:00 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/oae-2005595132.html
ОАЭ привержены продвижению толерантности на мировой арене, заявил посол
ОАЭ привержены продвижению толерантности на мировой арене, заявил посол - РИА Новости, 17.03.2025
ОАЭ привержены продвижению толерантности на мировой арене, заявил посол
Объединенные Арабские Эмираты привержены продвижению ценностей толерантности и мирного сосуществования на международной арене, заявил в понедельник посол ОАЭ в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:00:00+03:00
2025-03-17T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты привержены продвижению ценностей толерантности и мирного сосуществования на международной арене, заявил в понедельник посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер. "Месяц Рамадан - это возможность укрепить духовно-нравственные ценности в обществе. ОАЭ привержены продвижению ценностей толерантности и сосуществования как на местном, так и на международном уровне", - сказал посол на вечере, устроенном посольством ОАЭ по случаю Рамадана. Посол отметил, что месяц Рамадан "олицетворяет стремление людей творить добро и распространять ценности сосуществования и толерантности". "В ОАЭ проживают представители более 200 национальностей, что делает страну ведущим в мире инкубатором культурного и религиозного разнообразия", - подчеркнул он.
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в мире, оаэ, россия
В мире, ОАЭ, Россия
ОАЭ привержены продвижению толерантности на мировой арене, заявил посол

Посол ОАЭ в РФ заявил о приверженности продвигать толерантность на мировой арене

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты привержены продвижению ценностей толерантности и мирного сосуществования на международной арене, заявил в понедельник посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер.
«
"Месяц Рамадан - это возможность укрепить духовно-нравственные ценности в обществе. ОАЭ привержены продвижению ценностей толерантности и сосуществования как на местном, так и на международном уровне", - сказал посол на вечере, устроенном посольством ОАЭ по случаю Рамадана.
Посол отметил, что месяц Рамадан "олицетворяет стремление людей творить добро и распространять ценности сосуществования и толерантности".
ОАЭ проживают представители более 200 национальностей, что делает страну ведущим в мире инкубатором культурного и религиозного разнообразия", - подчеркнул он.
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