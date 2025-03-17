https://ria.ru/20250317/oae-2005595132.html

ОАЭ привержены продвижению толерантности на мировой арене, заявил посол

ОАЭ привержены продвижению толерантности на мировой арене, заявил посол - РИА Новости, 17.03.2025

ОАЭ привержены продвижению толерантности на мировой арене, заявил посол

Объединенные Арабские Эмираты привержены продвижению ценностей толерантности и мирного сосуществования на международной арене, заявил в понедельник посол ОАЭ в... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T21:00:00+03:00

2025-03-17T21:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты привержены продвижению ценностей толерантности и мирного сосуществования на международной арене, заявил в понедельник посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер. "Месяц Рамадан - это возможность укрепить духовно-нравственные ценности в обществе. ОАЭ привержены продвижению ценностей толерантности и сосуществования как на местном, так и на международном уровне", - сказал посол на вечере, устроенном посольством ОАЭ по случаю Рамадана. Посол отметил, что месяц Рамадан "олицетворяет стремление людей творить добро и распространять ценности сосуществования и толерантности". "В ОАЭ проживают представители более 200 национальностей, что делает страну ведущим в мире инкубатором культурного и религиозного разнообразия", - подчеркнул он.

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