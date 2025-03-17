ОАЭ привержены продвижению толерантности на мировой арене, заявил посол
Посол ОАЭ в РФ заявил о приверженности продвигать толерантность на мировой арене
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты привержены продвижению ценностей толерантности и мирного сосуществования на международной арене, заявил в понедельник посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер.
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"Месяц Рамадан - это возможность укрепить духовно-нравственные ценности в обществе. ОАЭ привержены продвижению ценностей толерантности и сосуществования как на местном, так и на международном уровне", - сказал посол на вечере, устроенном посольством ОАЭ по случаю Рамадана.
Посол отметил, что месяц Рамадан "олицетворяет стремление людей творить добро и распространять ценности сосуществования и толерантности".
"В ОАЭ проживают представители более 200 национальностей, что делает страну ведущим в мире инкубатором культурного и религиозного разнообразия", - подчеркнул он.
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