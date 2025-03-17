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США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России - РИА Новости, 17.03.2025
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08:55 17.03.2025 (обновлено: 10:08 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/nyt-2005421249.html
США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России
США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России - РИА Новости, 17.03.2025
США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России
США уведомили Евросоюз о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, пишет New York Times со... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:55:00+03:00
2025-03-17T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США уведомили Евросоюз о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, пишет New York Times со ссылкой на источники."Минюст (США. — Прим. ред.) тайно проинформировал европейских чиновников о том, что США выходят из многонациональной группы, созданной, чтобы вести расследования в отношении лидеров (в контексте конфликта на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.По данным газеты, эта группа также ведет расследования против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. Вашингтон присоединился к ней в 2023 году. О решении покинуть ее, как ожидается, сообщат 17 марта в письме членам Евроюста.Как отметили собеседники NYT, американские власти решили выйти из группы из-за необходимости перераспределить ресурсы.Администрация президента США Дональда Трампа также сокращает деятельность команды Минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины, добавило издание.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения в военных преступлениях. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и подчеркивал, что юрисдикции над Москвой у него не будет.
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сша, европа, дональд трамп, украина, в мире, россия, евросоюз
США, Европа, Дональд Трамп, Украина, В мире, Россия, Евросоюз
США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России

NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США уведомили Евросоюз о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, пишет New York Times со ссылкой на источники.
"Минюст (США. — Прим. ред.) тайно проинформировал европейских чиновников о том, что США выходят из многонациональной группы, созданной, чтобы вести расследования в отношении лидеров (в контексте конфликта на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
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По данным газеты, эта группа также ведет расследования против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. Вашингтон присоединился к ней в 2023 году. О решении покинуть ее, как ожидается, сообщат 17 марта в письме членам Евроюста.
Как отметили собеседники NYT, американские власти решили выйти из группы из-за необходимости перераспределить ресурсы.
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Администрация президента США Дональда Трампа также сокращает деятельность команды Минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины, добавило издание.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения в военных преступлениях. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и подчеркивал, что юрисдикции над Москвой у него не будет.
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