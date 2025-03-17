США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России
NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. США уведомили Евросоюз о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, пишет New York Times со ссылкой на источники.
"Минюст (США. — Прим. ред.) тайно проинформировал европейских чиновников о том, что США выходят из многонациональной группы, созданной, чтобы вести расследования в отношении лидеров (в контексте конфликта на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
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По данным газеты, эта группа также ведет расследования против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. Вашингтон присоединился к ней в 2023 году. О решении покинуть ее, как ожидается, сообщат 17 марта в письме членам Евроюста.
Как отметили собеседники NYT, американские власти решили выйти из группы из-за необходимости перераспределить ресурсы.
Администрация президента США Дональда Трампа также сокращает деятельность команды Минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины, добавило издание.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения в военных преступлениях. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и подчеркивал, что юрисдикции над Москвой у него не будет.
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