https://ria.ru/20250317/npo-2005463601.html

В России признали нежелательной деятельность французской НПО

В России признали нежелательной деятельность французской НПО - РИА Новости, 17.03.2025

В России признали нежелательной деятельность французской НПО

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность французской НПО Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, собирающей средства для ВСУ РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:18:00+03:00

2025-03-17T12:18:00+03:00

2025-03-17T12:18:00+03:00

россия

франция

париж

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность французской НПО Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, собирающей средства для ВСУ и выступающей за применение санкций к РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Деятельность иностранной организации Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! (Франция) признана генпрокуратурой России нежелательной", - говорится в сообщении. По данным ведомства, организация была создана в марте 2022 года представителями научных, университетских и студенческих кругов, зарегистрирована в форме ассоциации в Париже. Ее целями являются поддержка "Украины в войне против России, противников войны внутри России, всех народов, подвергшихся нападению или угрозам со стороны России", а также "повышение осведомленности французского общества и правительств европейских государств об украинском конфликте". Партнерами НПО являются иностранные организации Russie-Libertes и "Антивоенный комитет России", деятельность которых ранее была признана в стране нежелательной, а также проукраинские объединения, специализирующиеся на сборе средств для вооруженных сил Украины. В генпрокуратуре отмечают, что Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! выступает за применение к России санкций, распространяет недостоверную информацию о ходе проведения специальной военной операции, агитирует против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Одним из направлений деятельности является оказание помощи киевскому режиму, в том числе военно-технической. С этой целью на регулярной основе проводятся митинги, а на сайте ассоциации открыт сбор средств, в том числе на закупку автомобилей повышенной проходимости для подразделений ВСУ, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20250307/npo-2003652644.html

https://ria.ru/20250131/npo-1996711295.html

россия

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, париж, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф