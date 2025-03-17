https://ria.ru/20250317/npo-2005463601.html
В России признали нежелательной деятельность французской НПО
В России признали нежелательной деятельность французской НПО - РИА Новости, 17.03.2025
В России признали нежелательной деятельность французской НПО
Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность французской НПО Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, собирающей средства для ВСУ РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:18:00+03:00
2025-03-17T12:18:00+03:00
2025-03-17T12:18:00+03:00
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франция
париж
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность французской НПО Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, собирающей средства для ВСУ и выступающей за применение санкций к РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Деятельность иностранной организации Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! (Франция) признана генпрокуратурой России нежелательной", - говорится в сообщении. По данным ведомства, организация была создана в марте 2022 года представителями научных, университетских и студенческих кругов, зарегистрирована в форме ассоциации в Париже. Ее целями являются поддержка "Украины в войне против России, противников войны внутри России, всех народов, подвергшихся нападению или угрозам со стороны России", а также "повышение осведомленности французского общества и правительств европейских государств об украинском конфликте". Партнерами НПО являются иностранные организации Russie-Libertes и "Антивоенный комитет России", деятельность которых ранее была признана в стране нежелательной, а также проукраинские объединения, специализирующиеся на сборе средств для вооруженных сил Украины. В генпрокуратуре отмечают, что Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! выступает за применение к России санкций, распространяет недостоверную информацию о ходе проведения специальной военной операции, агитирует против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Одним из направлений деятельности является оказание помощи киевскому режиму, в том числе военно-технической. С этой целью на регулярной основе проводятся митинги, а на сайте ассоциации открыт сбор средств, в том числе на закупку автомобилей повышенной проходимости для подразделений ВСУ, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20250307/npo-2003652644.html
https://ria.ru/20250131/npo-1996711295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, париж, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Россия, Франция, Париж, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
В России признали нежелательной деятельность французской НПО
ГП признала нежелательной в России собирающую средства для ВСУ французскую НПО
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность французской НПО Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, собирающей средства для ВСУ и выступающей за применение санкций к РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Деятельность иностранной организации Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! (Франция) признана генпрокуратурой России нежелательной", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, организация была создана в марте 2022 года представителями научных, университетских и студенческих кругов, зарегистрирована в форме ассоциации в Париже. Ее целями являются поддержка "Украины в войне против России, противников войны внутри России, всех народов, подвергшихся нападению или угрозам со стороны России", а также "повышение осведомленности французского общества и правительств европейских государств об украинском конфликте".
Партнерами НПО являются иностранные организации Russie-Libertes и "Антивоенный комитет России", деятельность которых ранее была признана в стране нежелательной, а также проукраинские объединения, специализирующиеся на сборе средств для вооруженных сил Украины.
В генпрокуратуре отмечают, что Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! выступает за применение к России санкций, распространяет недостоверную информацию о ходе проведения специальной военной операции, агитирует против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
Одним из направлений деятельности является оказание помощи киевскому режиму, в том числе военно-технической. С этой целью на регулярной основе проводятся митинги, а на сайте ассоциации открыт сбор средств, в том числе на закупку автомобилей повышенной проходимости для подразделений ВСУ, добавляется в релизе.