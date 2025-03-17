В Подмосковье пенсионер напал с ножом на мужчину в электричке
МВД Медиа: в Подмосковье пенсионер напал с ножом на мужчину в электричке
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пенсионер ударил ножом и стеклянной бутылкой по голове пассажира подмосковной электрички из-за рюкзака, во время задержания транспортной полицией дебошир устроил стрельбу из ружья, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Отмечается, что в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Сергиев Посад ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская поступило сообщение о том, что в последнем вагоне поезда сообщением Москва-Александров находится раненый пассажир. Он был госпитализирован. Врачи констатировали у него непроникающее колото-резаное ранение брюшной полости и повреждение ушной раковины.
Полицейские установили очевидцев произошедшего, опросили поездную бригаду и выяснили, что телесные повреждения пострадавшему причинил другой пассажир в ходе возникшего конфликта. Злоумышленник похитил с полки для ручной клади рюкзак потерпевшего и направился к выходу из вагона, однако владелец имущества догнал его и вернул украденное. Разгневанный дебошир сначала нанёс оппоненту один удар стеклянной бутылкой по голове, а потом – ножом в боковую область живота. На станции Хотьково он покинул поезд и скрылся.
"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 71-летний житель Сергиева Посада. Прибывших по адресу его проживания правоохранителей злоумышленник встретил выстрелом в воздух из зарегистрированного охотничьего гладкоствольного ружья, после чего он сразу же был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, в кармане его куртки оперативники обнаружили и изъяли орудие преступления – нож со следами бурого цвета.
Следователем в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных части третьей статьи 30, п. "г" части второй статьи 161 (Грабёж) и п. "а", "в" части второй статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, заключили в ведомстве.
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