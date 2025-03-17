https://ria.ru/20250317/nato-2005498984.html

СМИ: НАТО нужно рассредоточить самолеты по всей Европе из-за "Орешника"

СМИ: НАТО нужно рассредоточить самолеты по всей Европе из-за "Орешника" - РИА Новости, 17.03.2025

СМИ: НАТО нужно рассредоточить самолеты по всей Европе из-за "Орешника"

НАТО следует рассредоточить самолеты по всей Европе на фоне уязвимости перед российским ракетным комплексом "Орешник", пишет журнал Foreign Policy. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:30:00+03:00

2025-03-17T14:30:00+03:00

2025-03-17T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. НАТО следует рассредоточить самолеты по всей Европе на фоне уязвимости перед российским ракетным комплексом "Орешник", пишет журнал Foreign Policy. "Нынешняя европейская оборона мало что сделает для защиты от "Орешника"... НАТО должна... сделать свои основные авиабазы менее привлекательными целями для российских ракет. Этого можно добиться, рассредоточив самолеты в кризисной ситуации по удаленным точкам... по всей Европе", - говорится в публикации. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября прошлого года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985338118.html

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россия, европа, украина, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире