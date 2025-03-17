https://ria.ru/20250317/narkolaboratorija-2005523410.html

На Урале накрыли подпольную нарколабораторию

На Урале накрыли подпольную нарколабораторию - РИА Новости, 17.03.2025

На Урале накрыли подпольную нарколабораторию

Сотрудники МВД и ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию в Реже Свердловской области, где нашли более 80 килограммов запрещенных веществ, наркотики фигурант... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:08:00+03:00

2025-03-17T16:08:00+03:00

2025-03-17T16:08:00+03:00

происшествия

свердловская область

реж

россия

валерий горелых

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Сотрудники МВД и ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию в Реже Свердловской области, где нашли более 80 килограммов запрещенных веществ, наркотики фигурант изготавливал в помещении бывшей конфетной фабрики, а маскировал сбыт под поставки строительных смесей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Спецоперацию, по его словам, правоохранители проводили в городе Реж и прилегающем к нему районе. Первоначально в сети силовиков угодила "Газель", где в термобудке среди перевозимого груза в виде ведер с мастикой обнаружили и изъяли 65 свертков с криминальным товаром. Груз был получен в местном селе Останино. После этого удалось выйти на след приезжего из Башкирии, у которого и находился мини-завод по производству синтетических наркотиков. "В злачной точке сыщики нашли соответствующее оборудование и большое количество химических веществ. Согласно заключению экспертов, конфискованное является производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 килограммов. Такое огромное количество опасного "зелья" задержанный подозреваемый изготовил и хранил с целью дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика", – рассказал Горелых. "Там же конфисковали прекурсоры наркотических средств общей массой более 150 литров. Таким образом, миллионы доз смертельных препаратов в оборот к наркозависимым не поступили и теперь уже никогда не поступят, беды и горя людям не принесут", – добавил собеседник агентства. Он уточнил, что поставки прекурсоров осуществлялись через транспортные компании, а информация о грузах поступала в мессенджер. Сбыт запрещенных веществ маскировался под поставки строительных смесей. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств"), подозреваемый арестован.

https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982577179.html

https://ria.ru/20250225/fsb-2001398286.html

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происшествия, свердловская область, реж, россия, валерий горелых, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)