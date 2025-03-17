На Урале накрыли подпольную нарколабораторию
На Урале накрыли нарколабораторию на бывшей конфетной фабрике
Полиция. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Сотрудники МВД и ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию в Реже Свердловской области, где нашли более 80 килограммов запрещенных веществ, наркотики фигурант изготавливал в помещении бывшей конфетной фабрики, а маскировал сбыт под поставки строительных смесей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Спецоперацию, по его словам, правоохранители проводили в городе Реж и прилегающем к нему районе. Первоначально в сети силовиков угодила "Газель", где в термобудке среди перевозимого груза в виде ведер с мастикой обнаружили и изъяли 65 свертков с криминальным товаром. Груз был получен в местном селе Останино. После этого удалось выйти на след приезжего из Башкирии, у которого и находился мини-завод по производству синтетических наркотиков.
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"В злачной точке сыщики нашли соответствующее оборудование и большое количество химических веществ. Согласно заключению экспертов, конфискованное является производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 килограммов. Такое огромное количество опасного "зелья" задержанный подозреваемый изготовил и хранил с целью дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика", – рассказал Горелых.
"Там же конфисковали прекурсоры наркотических средств общей массой более 150 литров. Таким образом, миллионы доз смертельных препаратов в оборот к наркозависимым не поступили и теперь уже никогда не поступят, беды и горя людям не принесут", – добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что поставки прекурсоров осуществлялись через транспортные компании, а информация о грузах поступала в мессенджер. Сбыт запрещенных веществ маскировался под поставки строительных смесей.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств"), подозреваемый арестован.
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