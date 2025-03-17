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На Урале накрыли подпольную нарколабораторию - РИА Новости, 17.03.2025
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16:08 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/narkolaboratorija-2005523410.html
На Урале накрыли подпольную нарколабораторию
На Урале накрыли подпольную нарколабораторию - РИА Новости, 17.03.2025
На Урале накрыли подпольную нарколабораторию
Сотрудники МВД и ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию в Реже Свердловской области, где нашли более 80 килограммов запрещенных веществ, наркотики фигурант... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:08:00+03:00
2025-03-17T16:08:00+03:00
происшествия
свердловская область
реж
россия
валерий горелых
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Сотрудники МВД и ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию в Реже Свердловской области, где нашли более 80 килограммов запрещенных веществ, наркотики фигурант изготавливал в помещении бывшей конфетной фабрики, а маскировал сбыт под поставки строительных смесей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Спецоперацию, по его словам, правоохранители проводили в городе Реж и прилегающем к нему районе. Первоначально в сети силовиков угодила "Газель", где в термобудке среди перевозимого груза в виде ведер с мастикой обнаружили и изъяли 65 свертков с криминальным товаром. Груз был получен в местном селе Останино. После этого удалось выйти на след приезжего из Башкирии, у которого и находился мини-завод по производству синтетических наркотиков. "В злачной точке сыщики нашли соответствующее оборудование и большое количество химических веществ. Согласно заключению экспертов, конфискованное является производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 килограммов. Такое огромное количество опасного "зелья" задержанный подозреваемый изготовил и хранил с целью дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика", – рассказал Горелых. "Там же конфисковали прекурсоры наркотических средств общей массой более 150 литров. Таким образом, миллионы доз смертельных препаратов в оборот к наркозависимым не поступили и теперь уже никогда не поступят, беды и горя людям не принесут", – добавил собеседник агентства. Он уточнил, что поставки прекурсоров осуществлялись через транспортные компании, а информация о грузах поступала в мессенджер. Сбыт запрещенных веществ маскировался под поставки строительных смесей. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств"), подозреваемый арестован.
https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982577179.html
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происшествия, свердловская область, реж, россия, валерий горелых, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Свердловская область, Реж, Россия, Валерий Горелых, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Урале накрыли подпольную нарколабораторию

На Урале накрыли нарколабораторию на бывшей конфетной фабрике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Сотрудники МВД и ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию в Реже Свердловской области, где нашли более 80 килограммов запрещенных веществ, наркотики фигурант изготавливал в помещении бывшей конфетной фабрики, а маскировал сбыт под поставки строительных смесей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Спецоперацию, по его словам, правоохранители проводили в городе Реж и прилегающем к нему районе. Первоначально в сети силовиков угодила "Газель", где в термобудке среди перевозимого груза в виде ведер с мастикой обнаружили и изъяли 65 свертков с криминальным товаром. Груз был получен в местном селе Останино. После этого удалось выйти на след приезжего из Башкирии, у которого и находился мини-завод по производству синтетических наркотиков.
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"В злачной точке сыщики нашли соответствующее оборудование и большое количество химических веществ. Согласно заключению экспертов, конфискованное является производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 килограммов. Такое огромное количество опасного "зелья" задержанный подозреваемый изготовил и хранил с целью дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика", – рассказал Горелых.
"Там же конфисковали прекурсоры наркотических средств общей массой более 150 литров. Таким образом, миллионы доз смертельных препаратов в оборот к наркозависимым не поступили и теперь уже никогда не поступят, беды и горя людям не принесут", – добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что поставки прекурсоров осуществлялись через транспортные компании, а информация о грузах поступала в мессенджер. Сбыт запрещенных веществ маскировался под поставки строительных смесей.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств"), подозреваемый арестован.
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