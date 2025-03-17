https://ria.ru/20250317/naemnik-2005454110.html

Воевавшего за ВСУ грузинского наемника приговорили к 25 годам колонии

Воевавшего за ВСУ грузинского наемника приговорили к 25 годам колонии - РИА Новости, 17.03.2025

Воевавшего за ВСУ грузинского наемника приговорили к 25 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам заключения наемника из Грузии, который вместе с украинскими войсками вторгся в Курскую область РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:41:00+03:00

2025-03-17T11:41:00+03:00

2025-03-17T12:26:00+03:00

происшествия

россия

грузия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам заключения наемника из Грузии, который вместе с украинскими войсками вторгся в Курскую область в августе 2024 года, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении 36-летнего гражданина Грузии Георгия Кесарели (внесен в перечень террористов)… Суд приговорил Кесарели к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что он был признан виновным по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Как пояснили в главном военном следственном управлении СК России, Кесарели длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте, а также за материальное вознаграждение принимает в нем непосредственное участие в качестве наемника. В августе 2024 года в составе подразделений ВФУ он незаконно вторгся на территорию России. За свою наемническую и террористическую деятельность Кесарели ежемесячно получал от властей Украины не менее 1 тысячи долларов, отмечается в сообщении прокуратуры. Кесарели был объявлен в международный розыск, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250312/naemnik-2004537574.html

https://ria.ru/20250305/naemnik-2003210614.html

россия

грузия

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происшествия, россия, грузия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)