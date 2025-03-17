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В Приангарье майора, вымогавшего взятки, осудили на пять лет
В Приангарье майора, вымогавшего взятки, осудили на пять лет - РИА Новости, 17.03.2025
В Приангарье майора, вымогавшего взятки, осудили на пять лет
В Иркутской области начальника отделения кадров войсковой части Анатолия Волжанцева по статье о вымогательстве взяток суд приговорил к 5 годам колонии строгого... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:46:00+03:00
2025-03-17T07:46:00+03:00
2025-03-17T07:46:00+03:00
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ИРКУТСК, 17 мар - РИА Новости. В Иркутской области начальника отделения кадров войсковой части Анатолия Волжанцева по статье о вымогательстве взяток суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима, сообщает Иркутский гарнизонный военный суд. Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело бывшего военнослужащего, начальника отделения кадров войсковой части 35020 Анатолия Волженцева по обвинению в вымогательстве взяток. Ему инкриминировалось получение взяток с единовременных выплат из регионального бюджета военнослужащим, заключившим контракт с министерством обороны РФ. Согласно обвинительному заключению, Волженцев требовал с подчиненных 50% выплат, угрожая, что в противном случае не предоставит необходимые для назначения оплаты за заключение контракта документы. Судом доказаны шесть эпизодов взяток на общую сумму 600 тысяч рублей, полученных через посредников. Волженцев вину признал, раскаялся в содеянном, заключил досудебное соглашение и активно сотрудничал со следствием. Учитывая данные обстоятельства, суд смягчил приговор. "Назначить Волженцеву А.А. по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 (пять) лет, с лишением на основании ст. 48 УК РФ воинского звания "майор запаса". В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Волженцеву Анатолию Анатольевичу назначить в исправительной колонии строгого режима", - говорится в решении по уголовному делу, размещенном на сайте суда. Также по решению суда у Волженцева конфискована сумма взяток - 600 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250314/prigovor-2004964690.html
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происшествия, россия, иркутская область
Происшествия, Россия, Иркутская область
В Приангарье майора, вымогавшего взятки, осудили на пять лет
В Приангарье майора, вымогавшего взятки у контрактников, осудили на пять лет
ИРКУТСК, 17 мар - РИА Новости. В Иркутской области начальника отделения кадров войсковой части Анатолия Волжанцева по статье о вымогательстве взяток суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима, сообщает Иркутский гарнизонный военный суд.
Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело бывшего военнослужащего, начальника отделения кадров войсковой части 35020 Анатолия Волженцева по обвинению в вымогательстве взяток. Ему инкриминировалось получение взяток с единовременных выплат из регионального бюджета военнослужащим, заключившим контракт с министерством обороны РФ.
Согласно обвинительному заключению, Волженцев требовал с подчиненных 50% выплат, угрожая, что в противном случае не предоставит необходимые для назначения оплаты за заключение контракта документы. Судом доказаны шесть эпизодов взяток на общую сумму 600 тысяч рублей, полученных через посредников. Волженцев вину признал, раскаялся в содеянном, заключил досудебное соглашение и активно сотрудничал со следствием. Учитывая данные обстоятельства, суд смягчил приговор.
"Назначить Волженцеву А.А. по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 (пять) лет, с лишением на основании ст. 48 УК РФ
воинского звания "майор запаса". В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Волженцеву Анатолию Анатольевичу назначить в исправительной колонии строгого режима", - говорится в решении по уголовному делу, размещенном на сайте суда.
Также по решению суда у Волженцева конфискована сумма взяток - 600 тысяч рублей.