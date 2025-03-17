https://ria.ru/20250317/nachalnik-2005414826.html

В Приангарье майора, вымогавшего взятки, осудили на пять лет

В Приангарье майора, вымогавшего взятки, осудили на пять лет - РИА Новости, 17.03.2025

В Приангарье майора, вымогавшего взятки, осудили на пять лет

В Иркутской области начальника отделения кадров войсковой части Анатолия Волжанцева по статье о вымогательстве взяток суд приговорил к 5 годам колонии строгого... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T07:46:00+03:00

2025-03-17T07:46:00+03:00

2025-03-17T07:46:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 17 мар - РИА Новости. В Иркутской области начальника отделения кадров войсковой части Анатолия Волжанцева по статье о вымогательстве взяток суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима, сообщает Иркутский гарнизонный военный суд. Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело бывшего военнослужащего, начальника отделения кадров войсковой части 35020 Анатолия Волженцева по обвинению в вымогательстве взяток. Ему инкриминировалось получение взяток с единовременных выплат из регионального бюджета военнослужащим, заключившим контракт с министерством обороны РФ. Согласно обвинительному заключению, Волженцев требовал с подчиненных 50% выплат, угрожая, что в противном случае не предоставит необходимые для назначения оплаты за заключение контракта документы. Судом доказаны шесть эпизодов взяток на общую сумму 600 тысяч рублей, полученных через посредников. Волженцев вину признал, раскаялся в содеянном, заключил досудебное соглашение и активно сотрудничал со следствием. Учитывая данные обстоятельства, суд смягчил приговор. "Назначить Волженцеву А.А. по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 (пять) лет, с лишением на основании ст. 48 УК РФ воинского звания "майор запаса". В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Волженцеву Анатолию Анатольевичу назначить в исправительной колонии строгого режима", - говорится в решении по уголовному делу, размещенном на сайте суда. Также по решению суда у Волженцева конфискована сумма взяток - 600 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250314/prigovor-2004964690.html

https://ria.ru/20240916/vzyatki-1972948082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, иркутская область