https://ria.ru/20250317/muradov-2005521387.html

Мурадов оценил вероятность международного признания Крыма

Мурадов оценил вероятность международного признания Крыма - РИА Новости, 17.03.2025

Мурадов оценил вероятность международного признания Крыма

Американцы могут сыграть важную роль в международном признании Крыма российским регионом, президент США Дональд Трамп уже говорил о том, что на полуострове... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:00:00+03:00

2025-03-17T16:00:00+03:00

2025-03-17T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Американцы могут сыграть важную роль в международном признании Крыма российским регионом, президент США Дональд Трамп уже говорил о том, что на полуострове живут желающие быть с Россией русские люди, но еще нужны конкретные правовые и политические шаги, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. В понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошел видеомост Москва – Симферополь "Крым и Россия - вместе навсегда!", приуроченный к 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. "Давайте мы пока последим, но мое ощущение, что созревает ситуация, когда о Крыме скажут, что Крым надо все-таки снимать повестки дня. Думаю, что американцы здесь могут сыграть важную роль", - сказал Мурадов, отвечая на вопрос о вероятности признания Крыма российским. "Что касается Трампа, то он много лет говорит, что в Крыму живут русские, они сказали, что они хотят быть со своим государством, но пока эти фразы не вылились в конкретные решения... Для меня как для дипломата, политика важно, что в голове у него это есть. Значит, искусство дипломатическое состоит в том, чтобы то, что есть у человека в сознании, в мыслях, превратить в какие-то конкретные правовые или политические шаги. Я думаю, это случится, но вот так вот быстро, как мы хотели бы, может быть, тем более в рамках разговора (президентов РФ и США – ред.), это, конечно, не произойдет", - уточнил постпред Крыма. Он отметил, что к крымскому полуострову все меньше вопросов возникает у западных соперников России, которые понимают, что Крым идеально представил весь маршрут правовых, политических действий, когда проводил референдум в соответствии с конституционными принципами и положениями. "Одиннадцать лет назад Россия и Крым сформировали новую политическую реальность вопреки стремлениям Запада. А мы знаем, что Западу и Соединенным Штатам в частности свойственно не признавать другие политические реальности, которые созданы вопреки их усилиям… Сейчас мяч всецело на их стороне. Будем смотреть, как все развивается. Но я не думаю, что это единственный фактор, который будет способствовать международной легитимизации Крыма. Мне кажется здесь важно работать как минимум по двум направлениям – это межрегиональное сотрудничество и народная дипломатия, потому что это реально работающие инструменты", - прокомментировал в свою очередь вопрос первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. По мнению депутата Госдумы от Крыма, члена комитета по безопасности Михаила Шеремета, Крым не будет признан другими странами российским до завершения специальной военной операции. "Крым будет идти в комплексе договоров после острой военной реальности. Других вариантов абсолютно я не вижу. Но непризнанных, как правило, очень мало территорий – они через 10 лет, через 20 лет все равно будут признаны", - пояснил он. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250317/priznanie-2005478274.html

https://ria.ru/20250317/konstantinov-2005466756.html

https://ria.ru/20250112/krym-1993343093.html

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политика, россия, сша, украина, дональд трамп, георгий мурадов, константин бахарев, госдума рф, оон, в мире