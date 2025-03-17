https://ria.ru/20250317/mramor-2005587917.html

В Карелии возобновят добычу мрамора

В Карелии возобновят добычу мрамора - РИА Новости, 17.03.2025

В Карелии возобновят добычу мрамора

Добычу мрамора возобновят в Карелии спустя 20 лет, сообщает Управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:08:00+03:00

2025-03-17T20:08:00+03:00

2025-03-17T20:08:00+03:00

экономика

пряжинский район

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Добычу мрамора возобновят в Карелии спустя 20 лет, сообщает Управление пресс-службы главы республики. "Добычу мрамора на месторождении "Ковадъярви" в Пряжинском районе планируют начать уже весной этого года. Разработкой займется ООО "Прионежская горная компания". Последним местом добычи мрамора в республике был Рускеальский каньон. Его разработку завершили более 20 лет назад", - говорится в сообщении. Месторождение "Ковадъярви" представлено двумя моноклинально залегающими мраморными пластами. Инвестиции в проект составят более 545 миллионов рублей. Планируется создать более 100 рабочих мест. Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил новую производственную площадку будущего камнеобрабатывающего завода в Питкяранте. "Возрождение добычи мрамора – большое событие для Карелии и всего Северо-Запада. Нам уже представили богатую палитру камня, причем часть материалов может использоваться для реставрации объектов, которые строили из рускеальского мрамора. Помимо уже имеющегося цеха, в котором будут вести шлифовку и упаковку мрамора, здесь планируют построить камнеперерабатывающее производство площадью 2 тысячи квадратных метра с современным оборудованием", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Он поручил профильным ведомствам оказать необходимую поддержку предприятию для расширения земельного участка под строительство цехов по глубокой переработке мрамора. Собственную распиловку и производство готовых изделий планируют начать в Питкярантском округе к 2027 году. Власти Карелии также помогут подвести к территории необходимые мощности электро- и газоснабжения. "Мы приобрели территорию бывшего сервисного центра обслуживания лесозаготовительной техники в Питкяранте. Здесь планируем построить самую большую в Карелии камнеобрабатывающую фабрику и выпускать от 10 до 15 тысяч квадратных метров распила в месяц. В апреле мы выходим на горные работы. Будем добывать мрамор 8 цветов, вплоть до декоративных пейзажных разновидностей. Он практически идентичен по своим свойствам и палитре рускеальскому мрамору", - отметил генеральный директор "Прионежской горной компании" Семен Сычев.

https://ria.ru/20250220/kareliya-2000651322.html

https://ria.ru/20250214/tsentr-1999481657.html

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экономика, пряжинский район, артур парфенчиков