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В Карелии возобновят добычу мрамора - РИА Новости, 17.03.2025
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20:08 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/mramor-2005587917.html
В Карелии возобновят добычу мрамора
В Карелии возобновят добычу мрамора - РИА Новости, 17.03.2025
В Карелии возобновят добычу мрамора
Добычу мрамора возобновят в Карелии спустя 20 лет, сообщает Управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:08:00+03:00
2025-03-17T20:08:00+03:00
экономика
пряжинский район
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Добычу мрамора возобновят в Карелии спустя 20 лет, сообщает Управление пресс-службы главы республики. "Добычу мрамора на месторождении "Ковадъярви" в Пряжинском районе планируют начать уже весной этого года. Разработкой займется ООО "Прионежская горная компания". Последним местом добычи мрамора в республике был Рускеальский каньон. Его разработку завершили более 20 лет назад", - говорится в сообщении. Месторождение "Ковадъярви" представлено двумя моноклинально залегающими мраморными пластами. Инвестиции в проект составят более 545 миллионов рублей. Планируется создать более 100 рабочих мест. Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил новую производственную площадку будущего камнеобрабатывающего завода в Питкяранте. "Возрождение добычи мрамора – большое событие для Карелии и всего Северо-Запада. Нам уже представили богатую палитру камня, причем часть материалов может использоваться для реставрации объектов, которые строили из рускеальского мрамора. Помимо уже имеющегося цеха, в котором будут вести шлифовку и упаковку мрамора, здесь планируют построить камнеперерабатывающее производство площадью 2 тысячи квадратных метра с современным оборудованием", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Он поручил профильным ведомствам оказать необходимую поддержку предприятию для расширения земельного участка под строительство цехов по глубокой переработке мрамора. Собственную распиловку и производство готовых изделий планируют начать в Питкярантском округе к 2027 году. Власти Карелии также помогут подвести к территории необходимые мощности электро- и газоснабжения. "Мы приобрели территорию бывшего сервисного центра обслуживания лесозаготовительной техники в Питкяранте. Здесь планируем построить самую большую в Карелии камнеобрабатывающую фабрику и выпускать от 10 до 15 тысяч квадратных метров распила в месяц. В апреле мы выходим на горные работы. Будем добывать мрамор 8 цветов, вплоть до декоративных пейзажных разновидностей. Он практически идентичен по своим свойствам и палитре рускеальскому мрамору", - отметил генеральный директор "Прионежской горной компании" Семен Сычев.
https://ria.ru/20250220/kareliya-2000651322.html
https://ria.ru/20250214/tsentr-1999481657.html
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экономика, пряжинский район, артур парфенчиков
Экономика, Пряжинский район, Артур Парфенчиков
В Карелии возобновят добычу мрамора

В Карелии возобновят добычу мрамора спустя 20 лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМраморный карьер заполненный грунтовыми водами в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Республики Карелия
Мраморный карьер заполненный грунтовыми водами в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мраморный карьер заполненный грунтовыми водами в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Республики Карелия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Добычу мрамора возобновят в Карелии спустя 20 лет, сообщает Управление пресс-службы главы республики.
"Добычу мрамора на месторождении "Ковадъярви" в Пряжинском районе планируют начать уже весной этого года. Разработкой займется ООО "Прионежская горная компания". Последним местом добычи мрамора в республике был Рускеальский каньон. Его разработку завершили более 20 лет назад", - говорится в сообщении.
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Месторождение "Ковадъярви" представлено двумя моноклинально залегающими мраморными пластами. Инвестиции в проект составят более 545 миллионов рублей. Планируется создать более 100 рабочих мест.
Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил новую производственную площадку будущего камнеобрабатывающего завода в Питкяранте.
"Возрождение добычи мрамора – большое событие для Карелии и всего Северо-Запада. Нам уже представили богатую палитру камня, причем часть материалов может использоваться для реставрации объектов, которые строили из рускеальского мрамора. Помимо уже имеющегося цеха, в котором будут вести шлифовку и упаковку мрамора, здесь планируют построить камнеперерабатывающее производство площадью 2 тысячи квадратных метра с современным оборудованием", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Он поручил профильным ведомствам оказать необходимую поддержку предприятию для расширения земельного участка под строительство цехов по глубокой переработке мрамора. Собственную распиловку и производство готовых изделий планируют начать в Питкярантском округе к 2027 году. Власти Карелии также помогут подвести к территории необходимые мощности электро- и газоснабжения.
"Мы приобрели территорию бывшего сервисного центра обслуживания лесозаготовительной техники в Питкяранте. Здесь планируем построить самую большую в Карелии камнеобрабатывающую фабрику и выпускать от 10 до 15 тысяч квадратных метров распила в месяц. В апреле мы выходим на горные работы. Будем добывать мрамор 8 цветов, вплоть до декоративных пейзажных разновидностей. Он практически идентичен по своим свойствам и палитре рускеальскому мрамору", - отметил генеральный директор "Прионежской горной компании" Семен Сычев.
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ЭкономикаПряжинский районАртур Парфенчиков
 
 
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