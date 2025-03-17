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В Москве мужчину оштрафовали за продажу львенка из Красной книги

В Москве мужчину оштрафовали за продажу львенка из Красной книги - РИА Новости, 17.03.2025

В Москве мужчину оштрафовали за продажу львенка из Красной книги

Мировой судья судебного участка Nº 228 района Чертаново Центральное города Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей мужчину за продажу львенка из списка исчезающего РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Nº 228 района Чертаново Центральное города Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей мужчину за продажу львенка из списка исчезающего вида животных Красной книги без соответствующих документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мировой судья судебного участка Nº 228 района Чертаново Центральное Москвы признал Жунидова Дени Имрановича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, суд постановил конфисковать детеныша льва (Panthera leo). В столичной прокуратуре РИА Новости уточнили, что речь идет о львенке, которого продавали на платформе бесплатных объявлений без документов за 260 тысяч рублей в Москве. После проверки животное было передано специалистам в реабилитационный центр диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды, а по факту возможного жестокого обращения с ним была инициирована проверка.

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