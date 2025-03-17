https://ria.ru/20250317/moskva-2005521232.html

Ракова рассказала о запуске программы по сохранению когнитивных навыков

Ракова рассказала о запуске программы по сохранению когнитивных навыков - РИА Новости, 17.03.2025

Ракова рассказала о запуске программы по сохранению когнитивных навыков

Правительство Москвы и Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России запустили программу по сохранению... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:59:00+03:00

2025-03-17T15:59:00+03:00

2025-03-17T15:59:00+03:00

общество

москва

россия

анастасия ракова

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Москвы и Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России запустили программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья в центрах "Московского долголетия", сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы в центрах московского долголетия совместно с ФМБА России запускаем уникальную программу, направленную на коррекцию и сохранение когнитивных функций. Эта программа разработана Институтом мозга и нейротехнологий ФМБА, уникальным передовым центром, который занимается и когнитивными, и психоэмоциональными вопросами здоровья человека. Специалисты любезно предоставили нам соответствующие технологии и методики", - рассказала Ракова. Она отметила, что для активной и насыщенной жизни необходимо заниматься не только физическим здоровьем, но и ментальным, развивать когнитивные функции. Со временем угасает и память, и внимание, и мышление, важно постоянно тренировать свой мозг. Курс рассчитан на 10 занятий продолжительностью от 1,5 до 2 месяцев. "Специальные программы помогают стабилизировать психоэмоциональный статус, устранять тревогу, повышать стрессоустойчивость, компенсировать состояния субдепрессии и депрессии, а также справляться с другими психоэмоциональными расстройствами. Мы очень рады, что Москва, наш стратегический партнер, начинает внедрять технологии поддержки и коррекции когнитивного и психоэмоционального здоровья в сеть центров московского долголетия", - пояснила глава ФМБА России Вероника Скворцова. Она выразила надежду, что этот опыт будет востребован и в других регионах страны, совместно с Москвой ФМБА готово распространять эти технологии по всем федеральным округам.

https://ria.ru/20241226/rakova-1991383911.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, анастасия ракова , вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)