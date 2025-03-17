Ракова рассказала о запуске программы по сохранению когнитивных навыков
"Московское долголетие" запустило программу по сохранению когнитивных навыков
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Москвы и Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России запустили программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья в центрах "Московского долголетия", сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Мы в центрах московского долголетия совместно с ФМБА России запускаем уникальную программу, направленную на коррекцию и сохранение когнитивных функций. Эта программа разработана Институтом мозга и нейротехнологий ФМБА, уникальным передовым центром, который занимается и когнитивными, и психоэмоциональными вопросами здоровья человека. Специалисты любезно предоставили нам соответствующие технологии и методики", - рассказала Ракова.
Она отметила, что для активной и насыщенной жизни необходимо заниматься не только физическим здоровьем, но и ментальным, развивать когнитивные функции. Со временем угасает и память, и внимание, и мышление, важно постоянно тренировать свой мозг. Курс рассчитан на 10 занятий продолжительностью от 1,5 до 2 месяцев.
"Специальные программы помогают стабилизировать психоэмоциональный статус, устранять тревогу, повышать стрессоустойчивость, компенсировать состояния субдепрессии и депрессии, а также справляться с другими психоэмоциональными расстройствами. Мы очень рады, что Москва, наш стратегический партнер, начинает внедрять технологии поддержки и коррекции когнитивного и психоэмоционального здоровья в сеть центров московского долголетия", - пояснила глава ФМБА России Вероника Скворцова.
Она выразила надежду, что этот опыт будет востребован и в других регионах страны, совместно с Москвой ФМБА готово распространять эти технологии по всем федеральным округам.
Анастасия Ракова: Москва продолжит делать все для поддержки горожан
26 декабря 2024, 12:00