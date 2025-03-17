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Ракова рассказала о запуске программы по сохранению когнитивных навыков - РИА Новости, 17.03.2025
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15:59 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/moskva-2005521232.html
Ракова рассказала о запуске программы по сохранению когнитивных навыков
Ракова рассказала о запуске программы по сохранению когнитивных навыков - РИА Новости, 17.03.2025
Ракова рассказала о запуске программы по сохранению когнитивных навыков
Правительство Москвы и Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России запустили программу по сохранению... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:59:00+03:00
2025-03-17T15:59:00+03:00
общество
москва
россия
анастасия ракова
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Москвы и Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России запустили программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья в центрах "Московского долголетия", сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы в центрах московского долголетия совместно с ФМБА России запускаем уникальную программу, направленную на коррекцию и сохранение когнитивных функций. Эта программа разработана Институтом мозга и нейротехнологий ФМБА, уникальным передовым центром, который занимается и когнитивными, и психоэмоциональными вопросами здоровья человека. Специалисты любезно предоставили нам соответствующие технологии и методики", - рассказала Ракова. Она отметила, что для активной и насыщенной жизни необходимо заниматься не только физическим здоровьем, но и ментальным, развивать когнитивные функции. Со временем угасает и память, и внимание, и мышление, важно постоянно тренировать свой мозг. Курс рассчитан на 10 занятий продолжительностью от 1,5 до 2 месяцев. "Специальные программы помогают стабилизировать психоэмоциональный статус, устранять тревогу, повышать стрессоустойчивость, компенсировать состояния субдепрессии и депрессии, а также справляться с другими психоэмоциональными расстройствами. Мы очень рады, что Москва, наш стратегический партнер, начинает внедрять технологии поддержки и коррекции когнитивного и психоэмоционального здоровья в сеть центров московского долголетия", - пояснила глава ФМБА России Вероника Скворцова. Она выразила надежду, что этот опыт будет востребован и в других регионах страны, совместно с Москвой ФМБА готово распространять эти технологии по всем федеральным округам.
https://ria.ru/20241226/rakova-1991383911.html
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общество, москва, россия, анастасия ракова , вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Москва, Россия, Анастасия Ракова , Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Ракова рассказала о запуске программы по сохранению когнитивных навыков

"Московское долголетие" запустило программу по сохранению когнитивных навыков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Москвы и Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России запустили программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья в центрах "Московского долголетия", сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Мы в центрах московского долголетия совместно с ФМБА России запускаем уникальную программу, направленную на коррекцию и сохранение когнитивных функций. Эта программа разработана Институтом мозга и нейротехнологий ФМБА, уникальным передовым центром, который занимается и когнитивными, и психоэмоциональными вопросами здоровья человека. Специалисты любезно предоставили нам соответствующие технологии и методики", - рассказала Ракова.
Она отметила, что для активной и насыщенной жизни необходимо заниматься не только физическим здоровьем, но и ментальным, развивать когнитивные функции. Со временем угасает и память, и внимание, и мышление, важно постоянно тренировать свой мозг. Курс рассчитан на 10 занятий продолжительностью от 1,5 до 2 месяцев.
"Специальные программы помогают стабилизировать психоэмоциональный статус, устранять тревогу, повышать стрессоустойчивость, компенсировать состояния субдепрессии и депрессии, а также справляться с другими психоэмоциональными расстройствами. Мы очень рады, что Москва, наш стратегический партнер, начинает внедрять технологии поддержки и коррекции когнитивного и психоэмоционального здоровья в сеть центров московского долголетия", - пояснила глава ФМБА России Вероника Скворцова.
Она выразила надежду, что этот опыт будет востребован и в других регионах страны, совместно с Москвой ФМБА готово распространять эти технологии по всем федеральным округам.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Анастасия Ракова: Москва продолжит делать все для поддержки горожан
26 декабря 2024, 12:00
 
ОбществоМоскваРоссияАнастасия РаковаВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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