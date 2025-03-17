https://ria.ru/20250317/moskva-2005457158.html

Столичные компании подали 23 заявки на премию "Молодой промышленник года"

Столичные компании подали 23 заявки на премию "Молодой промышленник года" - РИА Новости, 17.03.2025

Столичные компании подали 23 заявки на премию "Молодой промышленник года"

На участие во Всероссийской премии "Молодой промышленник года" оргкомитет зарегистрировал свыше 700 руководителей промышленных предприятий России, 23 из них –... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:00:00+03:00

2025-03-17T12:00:00+03:00

2025-03-17T12:15:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. На участие во Всероссийской премии "Молодой промышленник года" оргкомитет зарегистрировал свыше 700 руководителей промышленных предприятий России, 23 из них – представляют Москву, сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Премию проводит Клуб молодых промышленников вместе с Минпромторгом РФ. К участию допускаются соискатели до 40 лет, которые занимают руководящие должности в промышленных компаниях страны. Между тем, годовой доход организации должен составлять от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей, а штат – до 250 человек. Победителей наградят в июле 2025 года в рамках выставки ИННОПРОМ."Кадровый состав индустриального сектора Москвы представляет одну из самых сильных профессиональных команд в стране с общей численностью более 750 тысяч человек. Столичные промышленники имеют высокий уровень компетенций и эффективно решают стратегические задачи. В этом году за звание молодого промышленника борются 23 управленца столичных предприятий возрастом до 40 лет", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что это делает Москву лидером среди регионов России по количеству принятых заявок на премию, а также в очередной раз демонстрирует высокий потенциал отрасли.В конкурсе принимают участие представители разных секторов столичной индустрии, которые охватывают широкую сферу направлений. Например, станкостроение, легкая промышленность, косметическая отрасль и другие.Так, в числе участников Дмитрий Шанин – руководитель медико-косметической компании "Гельтек-Медика". К своим 40 годам он имеет опыт управления предприятием, занимая пост генерального директора уже около 20 лет. За этот период компания претерпела существенную трансформацию. Например, удалось значительно расширить производственные мощности, выведя предприятие на качественно новый уровень развития.Компания, которая начинала с выпуска специализированных гелей для ультразвуковой диагностики, под руководством Шанина успешно диверсифицировала производство и вышла на рынки офтальмологии и косметической продукции по уходу за кожей. Данный шаг позволил расширить клиентскую базу и укрепить позиции на рынке, в том числе международном.Еще один пример – 30-летний Максим Бобрышев, который является техническим директором и сооснователем станкостроительной компании "Бивертех". Его экспертиза охватывает полный цикл разработки машин – от концепции до финального продукта, что позволяет предприятию создавать механику, электронику и программное обеспечение, а также разрабатывать высокотехнологичные материалы и технологии. Одним из главных достижений Бобрышева стало создание уникального материала для станин на основе минерального литья – прочного и устойчивого к вибрациям компонента.Также председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев поблагодарил региональные органы исполнительной власти в регионах за поддержку заявочной кампании. Большинство участников премии, порядка 70%, номинировались через региональные министерства промышленности и департаменты. Специалисты органов власти помогали оформлять заявки, а также анализировать достижения предприятий.Ковалев также отметил повышение качества поданных проектов, что, по его мнению, предвещает острую конкуренцию за победу. По его словам, представленность российских субъектов в топ-200 молодых промышленников, который определит экспертная комиссия на следующем этапе, станет показателем промышленного развития в регионах.Победители получат статуэтки премии и дипломы, членство в Клубе молодых промышленников, а также возможность участия в рабочих встречах с руководителями органов власти, которые организует клуб для дальнейшего развития предприятий и продвижения их передовых проектов.

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия