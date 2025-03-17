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Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт - РИА Новости, 17.03.2025
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07:56 17.03.2025 (обновлено: 11:43 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/moskva-2005415539.html
Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт
Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт - РИА Новости, 17.03.2025
Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт
Столичный департамент транспорта порекомендовал использовать городской транспорт из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:56:00+03:00
2025-03-17T11:43:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Столичный департамент транспорта порекомендовал использовать городской транспорт из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что показатели термометров в Москве вернулись в норму, ночью температура воздуха в Бутово опустилась до минус 3, на метеостанции ВДНХ было минус 0,7. Также он отмечал, что московские и подмосковные метеостанции зафиксировали выпадение слабого и умеренного снега. "ЦОДД: в городе местами идет снег, на дорогах возможно образование гололедицы – будьте внимательны за рулем. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт", - говорится в сообщении. Также ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения. С особой бдительностью, как сообщает дептранс, водителям необходимо быть осторожными вблизи пешеходных переходов, на мостах и эстакадах.
https://ria.ru/20250317/dtp-2005412111.html
https://ria.ru/20241216/moskva-1989361727.html
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общество, москва, евгений тишковец, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт

Дептранс Москвы рекомендовал использовать городской транспорт из-за гололедицы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭлектробус
Электробус - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Столичный департамент транспорта порекомендовал использовать городской транспорт из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что показатели термометров в Москве вернулись в норму, ночью температура воздуха в Бутово опустилась до минус 3, на метеостанции ВДНХ было минус 0,7. Также он отмечал, что московские и подмосковные метеостанции зафиксировали выпадение слабого и умеренного снега.
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"ЦОДД: в городе местами идет снег, на дорогах возможно образование гололедицы – будьте внимательны за рулем. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт", - говорится в сообщении.
Также ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения. С особой бдительностью, как сообщает дептранс, водителям необходимо быть осторожными вблизи пешеходных переходов, на мостах и эстакадах.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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