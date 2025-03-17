https://ria.ru/20250317/moskva-2005415539.html

Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт

Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт - РИА Новости, 17.03.2025

Столичный дептранс порекомендовал использовать городской транспорт

Столичный департамент транспорта порекомендовал использовать городской транспорт из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T07:56:00+03:00

2025-03-17T07:56:00+03:00

2025-03-17T11:43:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Столичный департамент транспорта порекомендовал использовать городской транспорт из-за возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что показатели термометров в Москве вернулись в норму, ночью температура воздуха в Бутово опустилась до минус 3, на метеостанции ВДНХ было минус 0,7. Также он отмечал, что московские и подмосковные метеостанции зафиксировали выпадение слабого и умеренного снега. "ЦОДД: в городе местами идет снег, на дорогах возможно образование гололедицы – будьте внимательны за рулем. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт", - говорится в сообщении. Также ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения. С особой бдительностью, как сообщает дептранс, водителям необходимо быть осторожными вблизи пешеходных переходов, на мостах и эстакадах.

https://ria.ru/20250317/dtp-2005412111.html

https://ria.ru/20241216/moskva-1989361727.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, центр организации дорожного движения (цодд)