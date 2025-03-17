https://ria.ru/20250317/moskva-2005414994.html
На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП
На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП - РИА Новости, 17.03.2025
На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП
ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:50:00+03:00
2025-03-17T07:50:00+03:00
2025-03-17T07:50:00+03:00
происшествия
ленинградское шоссе
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Ленинградском шоссе в районе дома 16А, строения 4 произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Также отмечается, что движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра.
https://ria.ru/20250317/dtp-2005412111.html
ленинградское шоссе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Ленинградское шоссе, Москва
На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП
На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с несколькими автомобилями