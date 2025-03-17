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На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП - РИА Новости, 17.03.2025
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07:50 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/moskva-2005414994.html
На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП
На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП - РИА Новости, 17.03.2025
На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП
ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:50:00+03:00
2025-03-17T07:50:00+03:00
происшествия
ленинградское шоссе
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Ленинградском шоссе в районе дома 16А, строения 4 произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Также отмечается, что движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра.
https://ria.ru/20250317/dtp-2005412111.html
ленинградское шоссе
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происшествия, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Ленинградское шоссе, Москва
На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП

На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с несколькими автомобилями

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На Ленинградском шоссе в районе дома 16А, строения 4 произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
На МКАД произошло второе крупное ДТП за утро
07:12
 
ПроисшествияЛенинградское шоссеМосква
 
 
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