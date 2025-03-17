https://ria.ru/20250317/moskva-2005414994.html

На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП

На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП - РИА Новости, 17.03.2025

На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП

ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T07:50:00+03:00

2025-03-17T07:50:00+03:00

2025-03-17T07:50:00+03:00

происшествия

ленинградское шоссе

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ДТП с несколькими автомобилями произошло на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Ленинградском шоссе в районе дома 16А, строения 4 произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Также отмечается, что движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра.

https://ria.ru/20250317/dtp-2005412111.html

ленинградское шоссе

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ленинградское шоссе, москва