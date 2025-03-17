https://ria.ru/20250317/moshenniki-2005444171.html

Мошенники не могут украсть деньги с помощью записи голоса, сообщили в ЦБТ

Мошенники не могут украсть деньги с помощью записи голоса, сообщили в ЦБТ - РИА Новости, 17.03.2025

Мошенники не могут украсть деньги с помощью записи голоса, сообщили в ЦБТ

Мошенники не могут украсть деньги со счета с помощью записи голоса, потому что ни в одном биометрическом сервисе его не используют в качестве единственного... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:54:00+03:00

2025-03-17T10:54:00+03:00

2025-03-17T10:54:00+03:00

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мошенники не могут украсть деньги со счета с помощью записи голоса, потому что ни в одном биометрическом сервисе его не используют в качестве единственного фактора защиты, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ). "В ЦБТ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса. Украсть деньги со счета с помощью записи голоса невозможно. Голос не используется в качестве единственного фактора защиты ни в одном из биометрических сервисов", - сказали в ЦБТ. Там же объяснили, что, к примеру, при дистанционном открытии банковского счета от пользователя требуется авторизоваться через "Госуслуги", посмотреть в камеру и произнести последовательность из трех цифр. Сочетание нескольких уровней защиты позволяет подтверждать личность человека и пресекать действия злоумышленников. Кроме того, биометрия пользователя должна быть заранее зарегистрирована - без этого не будет работать ни один сервис. "Заранее записанный голос также не поможет мошенникам. Здесь им помешают алгоритмы "антифейк"- которые позволяют отличить живого человека от него имитации. Они применяются во всех сервисах и помогают отличить реального пользователя от фейка", - добавили в ЦБТ.

https://ria.ru/20250315/moshenniki-2005152784.html

https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии