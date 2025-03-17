https://ria.ru/20250317/moshenniki-2005424221.html

Россиянам раскрыли приемы мошенников, обещающих удачные инвестиции

Россиянам раскрыли приемы мошенников, обещающих удачные инвестиции - РИА Новости, 17.03.2025

Россиянам раскрыли приемы мошенников, обещающих удачные инвестиции

Мошенники используют такие психологические приемы, как иллюзия эксклюзивности, давление срочности, подкрепляя их лжеэкспертами и фейковыми отзывами, чтобы... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:26:00+03:00

2025-03-17T09:26:00+03:00

2025-03-17T09:26:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

экономика

мошенники

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МОСКВА, 17 мар- РИА Новости. Мошенники используют такие психологические приемы, как иллюзия эксклюзивности, давление срочности, подкрепляя их лжеэкспертами и фейковыми отзывами, чтобы граждане "инвестировали" в их проекты, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники знают, как отключить логику, заменив ее иррациональным мышлением… Иллюзия эксклюзивности ("Только для избранных")…. Обещание высокой доходности без риска… Давление срочности", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что настоящие инвестиционные возможности не распространяются через спам-рассылки и мессенджеры. Кроме того, рыночные инвестиции всегда связаны с риском. Если вам гарантируют прибыль и торопят — это мошенничество. Легальные инвестиционные инструменты (акции, облигации, фонды) не предусматривают фиксированного заработка. В ведомстве уточнили, что нельзя слепо доверять графикам, отчетам, отзывам. Правоохранители рекомендуют проверять лжеэкспертов и остальные данные на сторонних ресурсах. "Графики можно нарисовать в Excel за 5 минут. Скриншоты "личных кабинетов" легко подделываются, а доходность прошлых периодов не гарантирует будущую прибыль… Проверьте, есть ли у спикера лицензия инвестиционного советника, и ищите реальные отзывы на сторонних сайтах, а не на страницах собственных проектов", - заключили правоохранители.

https://ria.ru/20241203/vtb-1987026045.html

https://ria.ru/20250213/deepfake-1998928535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, экономика, мошенники