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Россиянам раскрыли приемы мошенников, обещающих удачные инвестиции - РИА Новости, 17.03.2025
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09:26 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/moshenniki-2005424221.html
Россиянам раскрыли приемы мошенников, обещающих удачные инвестиции
Россиянам раскрыли приемы мошенников, обещающих удачные инвестиции - РИА Новости, 17.03.2025
Россиянам раскрыли приемы мошенников, обещающих удачные инвестиции
Мошенники используют такие психологические приемы, как иллюзия эксклюзивности, давление срочности, подкрепляя их лжеэкспертами и фейковыми отзывами, чтобы... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:26:00+03:00
2025-03-17T09:26:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
экономика
мошенники
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МОСКВА, 17 мар- РИА Новости. Мошенники используют такие психологические приемы, как иллюзия эксклюзивности, давление срочности, подкрепляя их лжеэкспертами и фейковыми отзывами, чтобы граждане "инвестировали" в их проекты, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники знают, как отключить логику, заменив ее иррациональным мышлением… Иллюзия эксклюзивности ("Только для избранных")…. Обещание высокой доходности без риска… Давление срочности", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что настоящие инвестиционные возможности не распространяются через спам-рассылки и мессенджеры. Кроме того, рыночные инвестиции всегда связаны с риском. Если вам гарантируют прибыль и торопят — это мошенничество. Легальные инвестиционные инструменты (акции, облигации, фонды) не предусматривают фиксированного заработка. В ведомстве уточнили, что нельзя слепо доверять графикам, отчетам, отзывам. Правоохранители рекомендуют проверять лжеэкспертов и остальные данные на сторонних ресурсах. "Графики можно нарисовать в Excel за 5 минут. Скриншоты "личных кабинетов" легко подделываются, а доходность прошлых периодов не гарантирует будущую прибыль… Проверьте, есть ли у спикера лицензия инвестиционного советника, и ищите реальные отзывы на сторонних сайтах, а не на страницах собственных проектов", - заключили правоохранители.
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, экономика, мошенники
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Экономика, мошенники
Россиянам раскрыли приемы мошенников, обещающих удачные инвестиции

МВД: мошенники используют иллюзии эксклюзивности, обещая выгодные инвестиции

© Fotolia / alimyakubovМужчина с банковской картой и ноутбуком
Мужчина с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Fotolia / alimyakubov
Мужчина с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар- РИА Новости. Мошенники используют такие психологические приемы, как иллюзия эксклюзивности, давление срочности, подкрепляя их лжеэкспертами и фейковыми отзывами, чтобы граждане "инвестировали" в их проекты, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники знают, как отключить логику, заменив ее иррациональным мышлением… Иллюзия эксклюзивности ("Только для избранных")…. Обещание высокой доходности без риска… Давление срочности", - говорится в сообщении.
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Правоохранители поясняют, что настоящие инвестиционные возможности не распространяются через спам-рассылки и мессенджеры. Кроме того, рыночные инвестиции всегда связаны с риском. Если вам гарантируют прибыль и торопят — это мошенничество. Легальные инвестиционные инструменты (акции, облигации, фонды) не предусматривают фиксированного заработка.
В ведомстве уточнили, что нельзя слепо доверять графикам, отчетам, отзывам. Правоохранители рекомендуют проверять лжеэкспертов и остальные данные на сторонних ресурсах.
"Графики можно нарисовать в Excel за 5 минут. Скриншоты "личных кабинетов" легко подделываются, а доходность прошлых периодов не гарантирует будущую прибыль… Проверьте, есть ли у спикера лицензия инвестиционного советника, и ищите реальные отзывы на сторонних сайтах, а не на страницах собственных проектов", - заключили правоохранители.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияЭкономикамошенники
 
 
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