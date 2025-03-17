https://ria.ru/20250317/moldavija-2005497344.html
В Молдавии призвали привлечь правительство к ответственности
В Молдавии призвали привлечь правительство к ответственности - РИА Новости, 17.03.2025
В Молдавии призвали привлечь правительство к ответственности
Правительство Молдавии необходимо привлечь к ответственности из-за катастрофической ситуации в экономике, считает депутат парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:22:00+03:00
2025-03-17T14:22:00+03:00
2025-03-17T14:22:00+03:00
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молдавия
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КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Правительство Молдавии необходимо привлечь к ответственности из-за катастрофической ситуации в экономике, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Партия "Действие и солидарность" (ПДС) и Майя Санду превратили Молдавию в страну с катастрофической экономикой, где граждане платят все больше и больше за свою повседневную жизнь, в то время как горстка привилегированных людей получает прибыль. Это не некомпетентность, это умышленное разрушение страны! Нынешнее правительство должно быть привлечено к ответственности за разрушение страны", - написал Боля в своем Telegram-канале. Он отметил, что власти привлекают в страну гранты и кредиты, однако это не помогает сдерживать инфляцию или увеличивать размер пенсий и зарплат. Депутат возмущен ростом цен на продукты, энергоресурсы и недвижимость. "Вместо того чтобы создавать рабочие места и поддерживать местных производителей, ПДС позволила иностранцам задушить экономику Молдавии. Фермеры брошены на произвол судьбы, местные предприятия разрушены, а торговля контролируется крупными сетями, которые не оставляют места для молдавской продукции", - добавил политик. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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в мире, молдавия, василий боля, майя санду
В мире, Молдавия, Василий Боля, Майя Санду
В Молдавии призвали привлечь правительство к ответственности
Боля: правительство Молдавии необходимо привлечь к ответственности из-за кризиса
КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Правительство Молдавии необходимо привлечь к ответственности из-за катастрофической ситуации в экономике, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Партия "Действие и солидарность" (ПДС) и Майя Санду
превратили Молдавию
в страну с катастрофической экономикой, где граждане платят все больше и больше за свою повседневную жизнь, в то время как горстка привилегированных людей получает прибыль. Это не некомпетентность, это умышленное разрушение страны! Нынешнее правительство должно быть привлечено к ответственности за разрушение страны", - написал Боля
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти привлекают в страну гранты и кредиты, однако это не помогает сдерживать инфляцию или увеличивать размер пенсий и зарплат. Депутат возмущен ростом цен на продукты, энергоресурсы и недвижимость.
"Вместо того чтобы создавать рабочие места и поддерживать местных производителей, ПДС позволила иностранцам задушить экономику Молдавии. Фермеры брошены на произвол судьбы, местные предприятия разрушены, а торговля контролируется крупными сетями, которые не оставляют места для молдавской продукции", - добавил политик.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.