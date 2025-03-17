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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока" - РИА Новости, 17.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока"

ВСУ за сутки потеряли более 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2025

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Отрадное ДНР."Потери противника составили более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)