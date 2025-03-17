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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока" - РИА Новости, 17.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:08:00+03:00
2025-03-17T12:08:00+03:00
2025-03-17T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Отрадное ДНР."Потери противника составили более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока"
МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Восток составили более 140 боевиков