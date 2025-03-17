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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока" - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 17.03.2025 (обновлено: 12:12 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/mo-2005460738.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока" - РИА Новости, 17.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Отрадное ДНР."Потери противника составили более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Востока"

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Восток составили более 140 боевиков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 140 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Отрадное ДНР.
"Потери противника составили более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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